خطيب السيدة نفيسة : الذكر يجعل المسلم في معية الله عز وجل

قال الشيخ حسن عبد البصير من علماء وزارة الأوقاف، وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إن الذكر يجعل المسلم في معية الله عزوجل، ففي الحديث القدسي يقول رب العزة "أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه".



وأضاف عبد البصير، في خطبة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الذكر أفضل العبادات، لا يحتاج إلى هيئة ولا ووقت معين ولا يحتاج إلى آية، فيقول الله تعالى



وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون في جميع مساجد مصر، تحت عنوان «ذكر الله حقيقته وأثرة في ترقية النفس».

ونبهت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.



موضوع خطبة الجمعة



وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون في جميع مساجد مصر، تحت عنوان «ذكر الله حقيقته وأثرة في ترقية النفس».

ونبهت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.