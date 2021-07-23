في ذكرى وفاة مخرج الحفيد وأم العروسة.. سر انفصال عاطف سالم عن نبيلة عبيد ومفاجأة بعد طلاقهما

يحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير عاطف سالم، والذى يعد من أهم المخرجين فى تاريخ السينما ، حيث قدم عدد من الأعمال التى تعد من كلاسكيات السينما المصرية.

ولد عاطف سالم في السودان لأب وأم مصريين ، وقد وبدأ حياته الفنية ممثلا في فيلم "ماجدة "، ثم عمل مساعد مخرج للعديد من المخرجين ثم مخرجا.

قام عاطف سالم باخراج أولى أعماله السينمائية الحرمان عام 1953 ، ليبدا بعدها حفر أسمه كزاحد من اهم المخرجين من أبرز أعماله الحفيد وأم العروسة .

أخرج عاطف سالم فيلم "جعلونى مجرما"وهو قصة اجتماعية ، وقد نجح الفيلم في رفع السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية في مصر.

زواج وتكريمات :

حصل عاطف سالم على جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة ، عام 1999.

تزوج المخرج عاطف سالم من الفنانة نبيلة عبيد فى بداية حياتها الفنية ، وكان فارق العمر بينهم يزيد عن 20 عاماً ، وقد انفصلا بسبب عدم رغبته فى ان تستمر فى مجال التمثيل وتتفرع للبيت والأنجاب ، وهو ما رفضته .

تعاون عاطف سالم مع الفنانة نبيلة عبيد فنياً بعد الأنفصال ، من خلال فيلم “ توت توت ” ، وكشف الاخيرة ان علاقتهما كانت طيبة فى الكواليس بشكل كبير ، حيث كانت تحرص على أحضار الطعام الذى كان يحبه فى التصوير

رحل المخرج عاطف سالم فى 30 يوليو 2002، عن عمر يناهز الـ 81 عاماً ، بعد ان قدم ما يقرب من 100 عملاً فنياً .