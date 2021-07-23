عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة مخرج الحفيد وأم العروسة.. سر انفصال عاطف سالم عن نبيلة عبيد ومفاجأة بعد طلاقهما

نبيلة عبيد وعاطف
نبيلة عبيد وعاطف سالم

يحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير عاطف سالم، والذى يعد من أهم المخرجين فى تاريخ السينما ، حيث قدم عدد من الأعمال التى تعد من كلاسكيات السينما المصرية.

 

ولد عاطف سالم في السودان لأب وأم مصريين ، وقد وبدأ حياته الفنية ممثلا في فيلم "ماجدة "، ثم عمل مساعد مخرج للعديد من المخرجين ثم مخرجا.

 

قام عاطف سالم باخراج أولى أعماله السينمائية  الحرمان عام 1953 ، ليبدا بعدها حفر أسمه كزاحد من اهم المخرجين من أبرز أعماله الحفيد وأم العروسة . 

 

أخرج عاطف سالم  فيلم "جعلونى مجرما"وهو قصة اجتماعية ، وقد نجح الفيلم في رفع السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية في مصر.

 

زواج وتكريمات :

 

حصل عاطف سالم  على جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة ، عام 1999.

 

تزوج المخرج عاطف سالم من الفنانة نبيلة عبيد فى بداية حياتها الفنية ، وكان فارق العمر بينهم يزيد عن 20 عاماً ، وقد انفصلا بسبب عدم رغبته فى ان تستمر فى مجال التمثيل وتتفرع للبيت والأنجاب ، وهو ما رفضته . 

 

تعاون عاطف سالم مع الفنانة نبيلة عبيد فنياً بعد الأنفصال ، من خلال فيلم “ توت توت ” ، وكشف الاخيرة ان علاقتهما كانت طيبة فى الكواليس بشكل كبير ، حيث كانت تحرص على أحضار الطعام الذى كان يحبه فى التصوير 

 

رحل المخرج عاطف سالم فى  30 يوليو 2002، عن عمر يناهز الـ 81 عاماً ، بعد ان قدم ما يقرب من 100 عملاً فنياً .

 

 

 

 

عاطف سالم نبيلة عبيد فيلم الحفيد فيلم أم العروسة توت توت

ترشيحاتنا

استاد الإسكندرية يوافق على استضافة لقاء الزمالك والمحلة

الرئيس السيسى: بحلم باللى هيتم فى "حياة كريمة" يرضينا ويرضى ربنا

المجند أيمن: كفاية اني كنت ماشي جنب الرئيس السيسي واتكلمت معاه|فيديو

ريال مدريد يراقب .. مبابي يرد على مفاوضات باريس سان جيرمان بقرار حاسم

رسالة مهمة من القومي للبحوث قبل اتجاه عطارد عند أقرب مسافة من الشمس

السيسي: المحافظ هو رئيس جمهورية محافظته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

موعد خروجها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يزف بشرى عن حالتها الصحية

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لفتاة مكبلة بسلاسل حديدية من قدميها داخل منزل

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

متجوزين عن حب.. تفاصيل مثيرة في مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ