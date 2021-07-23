المجند أيمن: مكنتش أحلم إن الرئيس يقولي طلباتك إيه.. فيديو

علق المجند أيمن، على لقائه بالرئيس السيسي خلال جولته في مدينة العلمين الجديدة، قائلا: "كفاية إني كنت ماشي جنب سيادة الرئيس".

وأضاف "المجند أيمن"، خلال فيديو نشره حزب مستقبل وطن، : "الرئيس السيسي قال لي أنت عايز أيه يا أيمن مرتين، قولت له عايز مشروع كبير بدل من المكتبة، وكنت مبسوط جدا أني ماشي جنب الرئيس"، مشيرا: "مكنتش أحلم أن الرئيس يقولي عايز ايه وطلباتك ايه".



وتابع: "عايز أقابل الرئيس السيسي تاني بعد ما أنجح وأقوله أنا كنت عند حسن ظن سيادتك واجتهدت ونجحت.. وأتمنى أن الفرصة تيجي تاني"، لافتا: "أحب أقول لصحابي اللي في سني متقعدش تتكلم وأنت لسه في أثناء الدراسة".

ومن جهة أخرى علق والد المجند قائلا: "أنا كنت مبسوط خالص أن الريس يتكلم مع ابني، وكنت مبهور باللي حصل وسعيد خالص"، فيما قالت والدته: "كنت مبسوطة جدا وشرف لنا أنه يعتبره زي ابنه، وسيادة الرئيس بيحتوي كل الناس وبيراعي الشباب".



المجند أيمن: كفاية اني كنت ماشي جنب الرئيس السيسي واتكلمت معاه|فيديو



عبر المجند أيمن، المجند الذي التقاه الرئيس السيسي خلال جولته في مدينة العلمين الجديدة، عن سعادته بمقابلة الرئيس السيسي ، قائلا : “قابلت الرئيس امبارح ومكنتش مصدق اني ماشي جنبه واتكلمت معاه”.

وقال" المجند أيمن"، خلال فيديو نشره حزب مستقبل وطن، : "كفاية اني ماشي جنب الرئيس ومش عايز حاجة تاني.. ونفسي اقابله لما أنجح علشان اقوله انا اشتغلت واجتهدت وانا عند حسن ظنك ".

وأضاف "المجند أيمن" ، أنه تحدث مع الرئيس السيسي في أمور كثيرة، مضيفا : الرئيس قال لي عايز ايه يا أيمن اكثر من مرة وأصر على معرفة طلبي، فرديت عليه وقولت : عايز مشروع بدل المكتبة الصغيرة اللي عندي وقالي لي ماشي وكنت مبسوط جدا اني ماشي جنب الرئيس وبتكلم معاه وبيسألني عن حلمي".

هدية الرئيس السيسي لـ المجند أيمن

وتسلم المجند أيمن الذي حاوره الرئيس السيسي خلال جولته في مدينة العلمين الجديدة، عقد مكتبة جديدة، هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتجول الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شوارع مدينة العلمين الجديدة فجرًا بالدراجة.

وخلال الجولة، دار حديث بين الرئيس السيسي ومجند مرور من المنوفية، حيث قال الرئيس: "خليك دوغري يا أيمن.. المنايفة دول أنا عارفهم كويس خاصة بتوع أشمون وقولي عايز إيه؟ ليرد الشاب ضاحكاً علي الرئيس قائلاً: أنا والدي من المنوفية ومولود هناك بس أنا في العامرية بالإسكندرية".

وتابع المجند: "أنا عندي ٢٩ سنة وعندي مكتبة مأجرها بـ ٣٠٠ جنيه.. بس أنا عايز شغل لما أخلص خدمتي وجيشي السنة اللي جاية اشتغل في عمل ثابت".

فرد عليه الشاب:" هيبقي ايجارها بحوالي ٣ آلاف جنيه فالشهر ياريس بس هتبقي في مكان كويس وتكسب أكتر لأن المكتبة اللي انا واخدها دلوقتي دي بـ ٣٠٠ جنيه في الشهر والناس الكبار اللي جنبي مبيخلوش الصغير يكبر، ليرد عليه الرئيس السيسي: "عيب هزعل منك وأقولك أنا اطحن نفسي ومكلوش ومنمش ولا حد يغلبني أبداً وأبقي جامد وقوي" .