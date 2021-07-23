من أجل قيادة اقتصادية.. أفضل 7 نصائح لتوفير وقود سيارتك

تتعدد النصائح الخاصة بعالم السيارات و التي تشكل أهمية كبيرة، سواء كانت تتعلق بالحالة الفنية للسيارة و طرق الصيانة، أو اتباع التعليمات المرورية، و الطرق المثالية في القيادة و ذلك لكي نصل إلى بر الأمان سالمين و انهاء الرحلة بنجاح، و لكن تبقى النصيحة الذهبية التي يبحث عنها الكثير وهي كيفية توفير و قود السيارة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع صدى البلد الاخباري اهم 7 نصائح لقائدي السيارات من اجل قيادة اقتصادية.

1 – تخفيف الاحمال و السرعات

يجب أن نقوم بتخفيف الاحمال و الاستغناء تمامًا عن الاوزان الثقيلة داخل السيارة، حتى لا تحتاج إلى قوة إضافية للدفع، بالإضافة إلى تخفيف السرعات لتوفير استهلاك الوقود.

2- فحص الإطارات

من الضروري أن نقوم بضبط مستوى الهواء أو النيتروجين داخل الأربعة عجلات، و ذلك للحصول على توازن مناسب اثناء السير و لتجنب استهلاك ما يقرب من 5% إضافية من الوقود، إلى جانب تغيير الإطارات في موعدها المتبع أو في حالة ظهر علامات التلف، و التي عليها عامل كبير في استهلاك الوقود.

3 – إيقاف وتفعيل المحرك

في حالة تعرضك إلى حالة من الازدحام المروري، أو خوض احد الإشارات الطويلة، فمن الأفضل أن تقوم بإيقاف المحرك، حتى تتفادى مشكلات الاحتراق الكامن، فهذا يساعدك على توفير البنزين بنسبة تصل إلى 10%.

4- تجميع الرحلات

ننصح أيضا بتجميع الرحلات التي تخوضها لكي تكون في اتجاه واحد، و ذلك لتوفير الكثير من الكيلومترات المقطوعة و الحصول على قيادة اقتصادية، كما ننصح باستخدام الـ GPS لتجنب قطع السيارة مسافات أطول.

5- نوافذ السيارة و السفر

إذا كنت تسير عكس مستوى الهواء فهذا الامر قد يستهلك كمية اكبر من الوقود، و خاصة في حالة فتح نوافذ السيارة او اثناء السفر، و لذلك ننصح بفتح النوافذ بصورة مناسبة حتى لا تتطلب السيارة عزم اكبر في الاحتراق.

5 – مكيف السيارة

من الأفضل أن نقوم باستخدام تكيف السيارة بطريقة مثالية، و الابتعاد عن الاستخدام الدائم و بصفة دورية، و خاصة عند السرعات المنخفضة، لما تتطلب من قوة إضافية و احتراق عالي من البنزين.

6 – استخدام امر التسارع و التوقف

يجب أن نتحلى دومًا بقيادة هادئة و مثالية، و الابتعاد تمامًا عن التسارع القوي و الكبح المفاجئ، و ذلك لتجنب الوقوع في الكثير من المشكلات المرورية، بالإضافة إلى الحصول على قيادة اقتصادية و بصورة طبيعية في استهلاك الوقود، بعيدًا عن الاستهلاك الدائم بسبب الضخ العالي من خلال قوة التسارع و الكبح.

7 – صيانة السيارة

لابد أن نتبع مواعيد صيانة السيارة بصفة دورية، و تغيير زيت المحرك و الاهتمام بالجودة و درجة اللزوجة، بالإضافة إلى معالجة مضحة الوقود و بخاخات الانجكشن، في حالة تعرضهما للانسداد بفعل الشوائب.