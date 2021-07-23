جامعة الأزهر تنعي مديرة جامعة علوم القرآن بجاكرتا

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وجميع منسوبي جامعة الأزهر؛ بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا برئاسة الدكتورة أماني برهان الدين عمر لوبيس رئيس الجامعة، خريجة جامعة الأزهر، في وفاة المغفور لها -بإذن الله تعالى- الدكتورة "خزيمة بنت توحيدو بن يانجو" خريجة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة في ( الليسانس - الماجستير الدكتوراه) .

تعد الدكتوره خزيمة مديرة جامعة علوم القرآن بجاكرتا، عضو مجلس العلماء الإندونيسي، صاحبة الإسهامات الكبيرة في الدعوة الإسلامية المستمدة من المنهج الأزهري الوسطي المعتدل، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

