يسرا تكشف تفاصيل علاقتها بـ سمير غانم ودلال عبد العزيز: الناس بتستعمل السوشيال ميديا غلط

حلت الفنانة يسرا ضيفة على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تطرقت يسرا خلال اللقاء إلى ذكرياتها مع الفنان الراحل سيمر غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، كما كشفت عن طريقة خولها لمجال الفن.



وحكت الفنانة يسرا، عن أبرز الذكريات مع الفنان الراحل سمير غانم و الفنانة دلال عبد العزيز، قائلة: "الفنان الراحل سمير غانم قالي كنت الاقي واحدة حلوة كدة واقفة تقولي هتجوزك يا سمير لحد ما أتجوزتها و العلاقة اللي بينهم مش زوج وزوجة بس في صحوبية وفي جدعنة و في شهامة".

وأضافت: "عندما كانت والدتي في المستشفى كانت الفنانة دلال عبد العزيز وميرفت وبوسي شلبي ميسبونيش أبدا، قائلةً: "كل يوم كانوا يجولي و يعملولي أكل و يبعتهولي و مسابونيش"، لافته: "الصداقة القوية محدش يقدر يخترقها ولا يكسرها ولا يلغيها مهما حصل و اللي بيني و بينهم كبير أوي و أكبر من توقعات أي حد و الكنز الأساسي في حياتك لما ربنا يديك صديق فتخيل لو حبة بقي كبار كدا وبيخافوا عليك و بيحبوك فا انت غني اوي".



وعن دخولها مجال الفن قالت إن أول امتحان امتحنته كان في الغناء و نجحت و قيدت في المهن الموسيقية موضحه: " أنا مطربة من زمان بس كنت عايزة ابقى ممثلة بس انا بموت في الغناء"، مردفه: "اغنية "جت الحرارة" كانت صدفة و اتحطت في فيلم كان المفروض يتعمل فيلم غنائي بيني و بين الفنان محمد منير و عندي أنا و منير 22 غنوة مسجلاهم و من ضمنهم كانت اغنية " جت الحرارة".



كما كشفت يسرا تفاصيل جديدة عن فيلمها الجديد ليلة العيد، مؤكدة انه من الأعمال الفنية الرائعة، مشيرة: "في فيلم ليلة العيد فيلمها الجديد المخرج واخد كمية مناظر للنيل و للمنطقة اللي احنا فيها مش معقولة في جمالها"، متابعة: "السوشيال ميديا ما بقتش مستعملة زى المفروض ما كانت تستعمل انك تعرف منها معلومة صحيحة انك تدور على حاجة تلاقيها .



رأي صادم جدا من يسرا في السوشيال ميديا: الناس بتستعملها غلط وبتدفع الثمن

وانتقدت "يسرا"، استخدام الجمهور للسوشيال ميديا، قائله: "السوشيال ميديا بتخليك تروح لقصص دمها تقيل أوي، والناس بتستعملها غلط وبتدفع الثمن"، لافته: "مابقتش مستعملة كما كانت المفروض تستعمل والبحث عن معلومة مفيدة وتواصل الناس بشكل يفيد المجتمع".

وتابعت الفنانة يسرا: "انت عايش مع ناس ومناخ عام وفي كل مكان في العالم وتلاقي ناس بتشحن ومشاكل والحياة قبل السوشيال ميديا اجمل وبقينا عايشين بحذر شديد ومش بحب السوشيال ميديا".

وهنأت الفنانة يسرا جمهورها والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، قائله: "عيد أضحى مبارك.. كل عام وأنتم بألف خير صحة وعافية وهنا وسرور .. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويحفظ مصر وقادتها وشعبها ويجعلها دايما راية السلام والحب والوحدة".