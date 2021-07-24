التعريف بمفهوم الزواج .. برلمانية تطالب بتوعية الشباب بمخاطر العنف الأسري

عبرت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، عن إستيائها الشديد من واقعة قتل طبيب أسنان لزوجته الطبيبة حيث سدد لها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال، معقبة " أيا كان سبب الخلاف عمره ما يكون رد الفعل القتل ده شئ غير منطقي".

وأضافت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك حالة من الإستهتار واللامبالاه من قبل الشباب والفتيات بالنسبة لفهم الأسس الدينية والمجتمعية التي تهدف إلي تحقيق الترابط الأسري والحفاظ علي قدسية مفهوم الزواج الصحيح الذي يقوم علي الرحمة والإحترام المتبادل بين الطرفين.

وعلقت البرلمانية علي واقعة مقتل الطبيبة، قائلة : بالطبع هناك العديد من التراكمات والخلافات التي نجم عنها قدوم الزوج علي قتل زوجته، أيضا العامل النفسي له دور هام في تفاقم هذه الخلافات.

وتابعت النائبة: نحتاج إلي إمداد الشباب والفتيات بالأسس الصحيحة لتربية النشئ الصغير وأيضا لمفهوم الزواج الصحيح، إضافة إلي توعيتهم بتبعات ومخاطر العنف الأسري الذي يعد أبرز سلبياته هي إنتشار ظاهرة التشرد الأطفالي نتيجة غياب الأزواج بسبب الطلاق أو غيرها من الظروف المجتمعية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لضبط طبيب أسنان، بعد قيامة بقتل زوجته طبيبة الأسنان بطعنها بسكين ١١ طعنة عقب مشادة بينهما وفر هاربا.

حيث ورد اخطارا لمديريه امن الدقهلية من شرطة النجدة بورود اشاره من مستشفى المنصورة الدولي ، بوصول ياسمين حسن يوسف، ٢٦ عاما، طبيبة أسنان، ومقيمه مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.

وانتقل ضباط مباحث فسم ثان المنصورة الى مكان الواقعة وبالفحص تبين مقتل الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26عاما طبيبة اسنان نتيجة تلقي 11 طعنة نافذة، على يد زوجها، ويدعى محمود مجدى عبد الهادي 29 عاما طبيب اسنان وفر هاربا.

وتوصلت تحريات المباحث أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بينهما، قام على إثرها الأخير بالمساك بسكين وطعنها طعنات نافذة أودت بحياتها وفر هاربا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.