عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التعريف بمفهوم الزواج .. برلمانية تطالب بتوعية الشباب بمخاطر العنف الأسري

النائبة ايناس عبدالحليم
النائبة ايناس عبدالحليم عضو مجلس النواب

عبرت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، عن إستيائها الشديد من واقعة قتل طبيب أسنان لزوجته الطبيبة حيث سدد لها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال، معقبة " أيا كان سبب الخلاف عمره ما يكون رد الفعل القتل ده شئ غير منطقي".

 

وأضافت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك حالة من الإستهتار واللامبالاه من قبل الشباب والفتيات بالنسبة لفهم الأسس الدينية والمجتمعية التي تهدف إلي تحقيق الترابط الأسري والحفاظ علي قدسية مفهوم الزواج الصحيح الذي يقوم علي الرحمة والإحترام  المتبادل بين الطرفين.

 

وعلقت البرلمانية علي واقعة مقتل الطبيبة، قائلة : بالطبع هناك العديد من التراكمات والخلافات التي نجم عنها قدوم الزوج علي قتل زوجته، أيضا العامل النفسي له دور هام في تفاقم هذه الخلافات. 

 

وتابعت النائبة: نحتاج إلي إمداد الشباب والفتيات بالأسس الصحيحة لتربية النشئ الصغير وأيضا لمفهوم الزواج الصحيح، إضافة إلي توعيتهم بتبعات ومخاطر العنف الأسري الذي يعد أبرز سلبياته هي إنتشار ظاهرة التشرد الأطفالي نتيجة غياب الأزواج بسبب الطلاق أو غيرها من الظروف المجتمعية.

 

في حالة تعرضك للضرب.. 5 استراتيجيات للتعامل مع العنف الأسري

بعد مقتل طبيبة المنصورة .. برلمانية تطالب بتفعيل دور الإرشاد الأسري

وتكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لضبط طبيب أسنان، بعد قيامة بقتل زوجته طبيبة الأسنان بطعنها بسكين ١١ طعنة عقب مشادة  بينهما وفر هاربا.

 

حيث ورد اخطارا لمديريه امن الدقهلية من شرطة النجدة بورود اشاره من مستشفى المنصورة الدولي ، بوصول ياسمين حسن يوسف، ٢٦ عاما، طبيبة أسنان، ومقيمه مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.

 

وانتقل ضباط مباحث فسم ثان المنصورة الى مكان الواقعة وبالفحص تبين مقتل الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26عاما طبيبة اسنان  نتيجة تلقي 11 طعنة نافذة، على يد زوجها، ويدعى محمود مجدى عبد الهادي 29 عاما طبيب اسنان وفر هاربا.

 

وتوصلت تحريات المباحث أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بينهما، قام على إثرها الأخير بالمساك بسكين وطعنها طعنات نافذة أودت بحياتها وفر هاربا.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.

 

قتل النشئ الصغير العنف الأسرى مخاطر العنف الأسري مفهوم الزواج الصحيح الطلاق التشرد الأطفالي واقعة قتل طبيب أسنان لزوجته الطبيبة

ترشيحاتنا

نقابة المهن الموسيقية: إيمان البحر درويش مازال عضوا بجمعيتها العمومية

تأثير مدة مكوث المريض في المستشفى على حالته الصحية والنفسية.. استشاري يوضح

نشرة أخبار الحوادث.. علاقة غير شرعية وتجارة آثار وجثة سيدة متحللة بالقاهرة الجديدة

حكم نسيان طواف الوداع بعد انتهاء الحج .. دار الإفتاء ترد

مزايا جديدة يجلبها نظام آبل الجديد iOS 15 لهواتف آيفون

سوبارو تكشف النقاب عن BRZ موديل 2022 .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته عن تناول بعض اللاعبين الكحول

أنا لسة عايشة .. الراقصة البرازيلية لورديانا ترد على شائعة وفاتها

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

بعد 10 أشهر.. أحمد سعد ينفصل عن خطيبته .. تفاصيل

بحد أقصى 4 أدوار.. تعرف على شروط الإرتفاعات بمنظومة التراخيص الجديدة

زواج طفل بعمر الـ11 عاما في العراق يثير جدلاً واسعاً..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

شاهد.. اعتداء أصحاب محل كباب بوحشية على زبون وسط الطريق

لحظة مرعبة.. شاهد كلب شجاع ينقذ الطفلة ليلى من ذئب مفترس.. فيديو

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

فيديو

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. موافق إنسانية لـ السيسي في العلمين

فيديو جراف.. انجازات متواصلة.. نور الشربيني وعلى فرج أبطال شيكاغو للإسكواش

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ