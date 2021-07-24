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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الأطفال هم ضحايا العنف الأسرى.. ولابد من تركيز الإعلام على هذه القضية

النائب عامر الشوربجي
النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب

قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن الأسرة المصرية تشهد حالة من الإضطرابات حيث جاء ذلك تعقيبا علي واقعة قتل طبيب لزوجته الطبيبة بالمنصورة، لافتا إلي أننا يجب علينا التصدي لإنتشار المفهوم الخاطي للزواج الذي ينجم عنه تفاقم ظاهرة العنف الأسري.

 

ناشد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وعلي رأسها المرئية بضرورة تناول قضية العنف الأسري ومخاطرها السلبية علي الطفل والأسرة والمجتمع.

وتابع النائب، يعتبر الأطفال هم ضحايا هذه المشكلة وعلينا أن نعمل علي رصد الأسباب والدوافع التي تسهم في إنتشار هذه الظاهرة ومن ثم أيضا إيجاد حلول فعالة تعمل علي ترابط الأسرة المصرية.

 

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وتكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لضبط طبيب أسنان، بعد قيامة بقتل زوجته طبيبة الأسنان بطعنها بسكين ١١ طعنة عقب مشادة  بينهما وفر هاربا.

 

حيث ورد اخطارا لمديريه امن الدقهلية من شرطة النجدة بورود اشاره من مستشفى المنصورة الدولي ، بوصول ياسمين حسن يوسف، ٢٦ عاما، طبيبة أسنان، ومقيمه مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.

 

وانتقل ضباط مباحث فسم ثان المنصورة الى مكان الواقعة وبالفحص تبين مقتل الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26عاما طبيبة اسنان  نتيجة تلقي 11 طعنة نافذة، على يد زوجها، ويدعى محمود مجدى عبد الهادي 29 عاما طبيب اسنان وفر هاربا.

 

وتوصلت تحريات المباحث أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بينهما، قام على إثرها الأخير بالمساك بسكين وطعنها طعنات نافذة أودت بحياتها وفر هاربا.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.

 

 

قتل العنف الأسرى وسائل الإعلام الأسرة المصرية الدقهلية طبيبة أسنان مستشفى المنصورة

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