عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتمال القمر.. خبيرة أبراج تتنبأ بانتشار التوتر فجر اليوم

الأبراج
الأبراج

 

تنبئت خبيرة الأبراج عبير فؤاد بانتشار التوتر غدا خلال هذه الساعة.

 

وأوضحت خبيرة الأبراج من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه غدا اكتمال القمر  فجرا وينشر طاقة توتر في العلاقات. 
 

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 18/7/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 21/ 7 /2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

انتشار التوتر غدا 

 

وأكدت انه غدا السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ يكتمل القمر في تمام الساعة ٤:٣٨ فجرا بتوقيت القاهرة (٢:٣٨ فجرا بتوقيت جرينتش).

 

وقالت سوف يحدث اكتمال القمر عند درجة ١ و٢٦ دقيقة من برج ـالدلو.

 

ينبئ ذلك بتوتر في العلاقات وحالة عدم اتزان نفسي لدى الكثيرين، يستمر التأثير السلبي لاكتمال القمر ثلاثة أيام.

 

يأتي القمر المكتمل مصحوبا بتنافر فلكي بين كوكبي فينوس والمشتري وينتج عن ذلك حالة إصرار عامة (لدى الأبراج) من أجل الوصول للأهداف، ينشأ عن ذلك ضغوط ثقيلة ومن الصعب أن نسترخي في هذه الأوقات، من المهم في هذا الوقت أن نتعامل بحذر وألا نبالغ في سلوكنا وانفعالنا ومصاريفنا وطعامنا.

التوتر خبيرة ابراج انتشار التوتر اكتمال القمر توتر

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 5/3 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت الى الجمعة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاربعاء4/28 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 4/26 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

ترشيحاتنا

نقابة المهن الموسيقية: إيمان البحر درويش مازال عضوا بجمعيتها العمومية

تأثير مدة مكوث المريض في المستشفى على حالته الصحية والنفسية.. استشاري يوضح

نشرة أخبار الحوادث.. علاقة غير شرعية وتجارة آثار وجثة سيدة متحللة بالقاهرة الجديدة

حكم نسيان طواف الوداع بعد انتهاء الحج .. دار الإفتاء ترد

مزايا جديدة يجلبها نظام آبل الجديد iOS 15 لهواتف آيفون

سوبارو تكشف النقاب عن BRZ موديل 2022 .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته عن تناول بعض اللاعبين الكحول

أنا لسة عايشة .. الراقصة البرازيلية لورديانا ترد على شائعة وفاتها

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

بعد 10 أشهر.. أحمد سعد ينفصل عن خطيبته .. تفاصيل

بحد أقصى 4 أدوار.. تعرف على شروط الإرتفاعات بمنظومة التراخيص الجديدة

زواج طفل بعمر الـ11 عاما في العراق يثير جدلاً واسعاً..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

شاهد.. اعتداء أصحاب محل كباب بوحشية على زبون وسط الطريق

لحظة مرعبة.. شاهد كلب شجاع ينقذ الطفلة ليلى من ذئب مفترس.. فيديو

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

فيديو

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. موافق إنسانية لـ السيسي في العلمين

فيديو جراف.. انجازات متواصلة.. نور الشربيني وعلى فرج أبطال شيكاغو للإسكواش

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ