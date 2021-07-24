اكتمال القمر.. خبيرة أبراج تتنبأ بانتشار التوتر فجر اليوم

تنبئت خبيرة الأبراج عبير فؤاد بانتشار التوتر غدا خلال هذه الساعة.

وأوضحت خبيرة الأبراج من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه غدا اكتمال القمر فجرا وينشر طاقة توتر في العلاقات.



انتشار التوتر غدا

وأكدت انه غدا السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ يكتمل القمر في تمام الساعة ٤:٣٨ فجرا بتوقيت القاهرة (٢:٣٨ فجرا بتوقيت جرينتش).

وقالت سوف يحدث اكتمال القمر عند درجة ١ و٢٦ دقيقة من برج ـالدلو.

ينبئ ذلك بتوتر في العلاقات وحالة عدم اتزان نفسي لدى الكثيرين، يستمر التأثير السلبي لاكتمال القمر ثلاثة أيام.

يأتي القمر المكتمل مصحوبا بتنافر فلكي بين كوكبي فينوس والمشتري وينتج عن ذلك حالة إصرار عامة (لدى الأبراج) من أجل الوصول للأهداف، ينشأ عن ذلك ضغوط ثقيلة ومن الصعب أن نسترخي في هذه الأوقات، من المهم في هذا الوقت أن نتعامل بحذر وألا نبالغ في سلوكنا وانفعالنا ومصاريفنا وطعامنا.