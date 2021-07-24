الأقصر في الـ 24 ساعة.. مباراة نهائي الجيش الأبيض وحملات تموينية وإزالة مخالفات بناء

شهدت محافظة الأقصر فى ال24 ساعة الماضية عدد من الأحداث الهامة ومن أبرزها .

شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر ، وحفني بركات وكيل وزارة الشباب بالأقصر، حضور المبارة النهائية لدورة جيش مصر الأبيض لكرة القدم، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على ملاعب مركز شباب الحسينات ومركز شباب الطود بمدينة الطود، بمشاركة 16 مركز شباب من المراكز المتميزة بالمحافظة، وذلك تقديراً لدور الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا.

حضر فعاليات المبارة النهائية وختام الدورة المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعدد من نواب مجلس الشيوخ والنواب والعديد من الشخصيات العامة والقيادية بمحافظة الأقصر، وعدد من قيادات الهيئات الشبابية والرياضية والصحية بالمحافظة.



وتسلم مركز شباب الزهراء كأس البطولة لدورة جيش مصر الأبيض، بعد فوزه في المبارة النهائية على مركز شباب أرمنت الحيط، كما تم تكريم شهداء كورونا من المنظومة الطبية داخل المحافظة وكذلك تكريم عدد من المتميزين من أبطال مواجهة انتشار الوباء من الأطباء والممرضين والأطقم الطبية.

التصدى لمخالفات البناء

ففي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من عدم الشروع في اي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وبناء على مرور وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز و مدينة البياضية جنوب الأقصر، تبين وجود ٣ حالات بناء مخالف بدون ترخيص من السلطة المختصة بقرية البغدادي .



على الفور تم تكليف كلا من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، ومصطفى على رئيس قرية البغدادى باتخاذ اللازم وإخطار الإدارة الهندسية لتحرير المحضر اللازم .



وتمكنت رئاسة القرية وبمرافقة الدورية الأمنية من مركز الشرطة من إيقاف أعمال البناء للحالات الثلاثه والقبض على مواطن مخالف وإزالة سور مخالف وإيقاف أعمال بناء الدور الثالث علوى.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين جميعا وتحرير المحاضر ضدهم واحالة المخالف إلى النيابة المختصة.



وتهيب محافظة الأقصر ورئاسه مدينة البياضية بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد رئاسة المدينة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.

حملات تموينية مكبرة بالمراكز

شنت مديرية تموين الاقصر حملاتها التموينية خلال ايام اجازة عيد الاضحى المبارك في الفترة من 17/7/2021 وحتي 23/7/2021 و اسفرت عن :

تحرير اجمالي (204) محضر ومخالفة تموينية حيث تم تحرير 91 محضر مختلفة للمخابز و تحرير 109 محضر مخالفة بالاشتراك مع الطب البيطري



وففي مجال مواد بترولية تم تحرير 4 محاضر وتم رفع درجة الاستعداد لمواجهة قرار زيادة اسعار الوقود والمرور المستمر علي محطات خدمة السيارات، ولا يوجد اي تزاحم او مشكلات في هذا الشأن.