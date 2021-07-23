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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لمواجهة البناء المخالف في الاقصر

صدى البلد

أكد محمد صحصاح رئيس مركز و مدينة البياضية جنوب الأقصر، تكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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وبناء على مرور الحملات  تبين وجود 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص من السلطة المختصة بقرية البغدادي.


تم تكليف  كلا من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، ومصطفى على رئيس قرية البغدادى باتخاذ اللازم وإخطار الإدارة الهندسية لتحرير المحضر اللازم .


تمكنت رئاسة القرية وبمرافقة الدورية الأمنية من مركز الشرطة من إيقاف أعمال البناء للحالات الثلاثه  والقبض على مواطن مخالف وإزالة سور مخالف وإيقاف أعمال بناء الدور الثالث علوى.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين جميعا وتحرير المحاضر ضدهم واحالة المخالف إلى النيابة المختصة.


وتهيب محافظة الأقصر ورئاسه مدينة البياضية بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد رئاسة المدينة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.

 

حملة نظافة مكبرة 

ففي إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن .


شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة  اليوم استهدفت شوارع المدينة. 


خلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع ٢٨ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل شارع  السعودية ومنطقة الحاكم بجسر السيالة وشارع احمد عرابى ومحيط مسجد الخن ومنطقة عزبة غزال وذلك بجانب تفريغ الحاويات.  


شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز  وفتحى حافظ مدير قسم النظافة. 


شدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم ورفع كفاءة الشوارع خلال أيام العيد.

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