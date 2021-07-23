حملات لمواجهة البناء المخالف في الاقصر

أكد محمد صحصاح رئيس مركز و مدينة البياضية جنوب الأقصر، تكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبناء على مرور الحملات تبين وجود 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص من السلطة المختصة بقرية البغدادي.
تم تكليف كلا من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، ومصطفى على رئيس قرية البغدادى باتخاذ اللازم وإخطار الإدارة الهندسية لتحرير المحضر اللازم .
تمكنت رئاسة القرية وبمرافقة الدورية الأمنية من مركز الشرطة من إيقاف أعمال البناء للحالات الثلاثه والقبض على مواطن مخالف وإزالة سور مخالف وإيقاف أعمال بناء الدور الثالث علوى.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين جميعا وتحرير المحاضر ضدهم واحالة المخالف إلى النيابة المختصة.
وتهيب محافظة الأقصر ورئاسه مدينة البياضية بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد رئاسة المدينة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.
حملة نظافة مكبرة
ففي إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن .
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة اليوم استهدفت شوارع المدينة.
خلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع ٢٨ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل شارع السعودية ومنطقة الحاكم بجسر السيالة وشارع احمد عرابى ومحيط مسجد الخن ومنطقة عزبة غزال وذلك بجانب تفريغ الحاويات.
شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحى حافظ مدير قسم النظافة.
شدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم ورفع كفاءة الشوارع خلال أيام العيد.