نجل سيرين عبد النور يتعرض لـ وعكة صحية .. تفاصيل

كشفت الفنانة سيرين عبد النور عن إصابة نجلها بحمى التيفويد، وذلك عبر خاصية الاستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي اسنتجرام.

ونشرت سيرين عبد النور مقطع فيديو لها برفقة ابنها وعلقت عليه قائلة :"بليز انتبهوا على ولادكن اليوم طلع ابني معه شيء اسمه تيفوئيد، تنتج عن الإصابة بالحمى التيفودية عن بكتيريا السلمونيلا التيفودية"

وتابعت سيرين عبد النور: "الأعراض هي حمى شديدة، صداع، إمساك او إسهال"

ومن ناحية اخرى أطلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بصورة جديدة وهي تهنئ متابعيها بعيد الأضحى وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على انستجرام وهي تقوم بالإعلان عن مسلسلها دور العمر على شاهد، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.



تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

أطلت سيرين عبد النور مرتدية بدلة باللون الأبيض الفضي مكونة من جاكيت بدلة بأكمام طويلة وقصة مميزة على المنطقة الصدر وتحته قميص مميز باللون الفضي، وبنطال واسع ، وأختارت حذاء ناعم باللون البصلي، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.

وظهرت سيرين عبد النور بشعر طويل وتركته منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة مبللة انسيابية مميزة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.



وتزينت سيرين عبد النور جمالها، ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فوضعت اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه مع الماسكرا والآي شادو والاي لاينر والسموكي ايز لتبرز من جمال عينيها .