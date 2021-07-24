توصيل الصرف الصحي حلم سكان قرية سقارة في البدرشين

شكا المواطن محمد رجب، المقيم فى قرية سقارة التابعة لمركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من عدم إدراج القرية ضمن خطة توصيل خدمة الصرف الصحي.



وقال محمد رجب فى رسالته: "يعانى أهالى قرية سقارة التابعة لمركز ومدينة البدرشين من انعدام العديد من الخدمات، ومن أهمها عدم وجود شبكة صرف صحى حتى هذه اللحظة، ولم يتم توفير الاعتماد المالي لشركة المياه والصرف الصحي لتحقيق آمالنا في توصيل الصرف للقرية".



وأضاف: "عدم وجود صرف صحى بالقرية أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي واختلاطها بتراكمات القمامة، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض، ونخشى من أن تتحول إلى مصدر للأمراض والأوبئة بين الأهالي".



وتابع: "عدم وجود صرف صحي في المنطقة يؤدي إلى مشاكل تسرب المياه المبتذلة من الحفر الصحية ويجعل البيئة أكثر تلوثًا، وغالبًا ما تحصل شكاوى وخلافات بين المواطنين على خلفية تسرب المياه الجوفية من حفر البعض الى أراضي البعض الآخر"، مطالبًا المسئولين بتوصيل خدمة الصرف الصحي التي أصبحت بمثابة حلم يراودهم منذ سنوات طويلة.



للتواصل مع الحالة من خلال رقم الهاتف

01002982403



اقرأ أيضا:

أهالى قرية الطود بالبحيرة يطالبون بإدراجهم في خطة الصرف الصحي



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.