اعتذار فورا.. رسائل شديدة اللهجة من رامي رضوان والرداد بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

أعرب كل من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد عن استيائهما الشديد من تداول شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا.

ووجه الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد رسائل شديدة اللهجة عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ونرصد فى السطور التالية أبرز رسائل حسن الرداد ورامى رضون.

رامي رضوان ينفي الشائعة

نفى الإعلامي رامي رضوان عن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأكد رضوان لـ صدى البلد" أن الفنانة دلال عبدالعزبز بصحة جيدة وتخضع إلى العلاج داخل المستشفى.

ومازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

و كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

مطالب بالاعتذار

وطلب الإعلامى رامى رضوان المواقع الإخبارية التى نشرت خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز باعتذار.

وكتب رامى رضوان عبر حسابه بموقع فيسبوك :" كل موقع نزل خبر الوفاة ينزل اعتذار فورا يا إما هيكون لى موقف تاني والحذف مش حل .. معايا سكرين شوت لكل من نشر».

ونفى الإعلامي رامي رضوان عن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأكد رضوان لـ صدى البلد" أن الفنانة دلال عبدالعزبز بصحة جيدة وتخضع إلى العلاج داخل المستشفى.

شائعة ملعونة

أعرب الاعلامي رامي رضوان عن غضبه من شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز.

وكتب رامي رضوان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : بكل هدوء انا رقمي مع طوب الأرض، ومافيش رئيس تحرير ماعوش تليفوني ومايعرفنيش شخصيا وتقريبا مافيش صحفي ماعوش تليفوني، باي منطق او عقل او انسانية او مهنية ينزل خبر زي ده بدون تحقق؟، جنسه ايه ودماغه فيها ايه اللي قرر ينزل إشاعة ملعونه زي دي؟"



وتابع : طب راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشنها بقالنا شهور دلوقتي.طب راعوا ضميركم ، مهنيتكم ، انسانيتكم ،طب راعوا اي حاجة

المصدر الوحيد لأخبار الفنانة

أعرب الفنان حسن الرداد عن غضبة من شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب الرداد: رجاء إحنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ، الأخبار من خلالنا فقط، رامي رضوان او مني شخصيا.

ونفى دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح لصدى البلد وفاة النجمة دلال عبد العزيز.

وقال أشرف زكي :" تواصلت منذ قليل مع الفنان حسن الرداد والذي أبلغني أن الأخبار المنتشرة بخصوص وفاة دلال عبد العزيز غير صحيحة ".

مواقع صفرا ورخيصة

كتب حسن الرداد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مهاجما بعض المواقع الصحفية الناشرة لشائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز قائلا :" بالنسبة للمواقع الصفراء الرخيصة اللي كتبت اخبار غير صحيحة عن حماتي #دلالعبدالعزیز، یا ریت تحترموانفسکم شوية اللى بينزل اخبار غير صحيحة تخص حياة انسان عشان يعمل ترند على موقع يبقى واحد مش محترم ولا يحترم المهنة بتاعته اللي الف باء فيها وجوب تحری الدقة.



وأضاف حسن الرداد :" إحنا بقالنا شهور في المستشفى و كلنا متواجدين مع حماتی و قاعدين قدامها 24 ساعة رامي و إيمی و دنیا و آنا يجيلنا سیل مکالمات ورسائل من كل اهلنا و حبايبنا بيطمنوا".



وتابع حسن الرداد :"حقيقي عايز اسال اللى كتب الخبر لو حد فينا كان بعيد و سمع الخبر ده حضرتك متخيل كان ممكن يحس بإيه او ممكن يحصل له ايه على ما يتاكد ان الخبر مش مظبوط؟ مش هقولك يا ريت يحصل فيك نفس الموقف عشان تعرف المصيبة اللى انت عملتها بس حقول لك حسبی الله و نعم الوكيل"