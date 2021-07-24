رسائل تعزية من كبار مسؤولي الكويت للرئيس الهندي في ضحايا الفيضان

بسبب فيضانات ولاية ماهاراشترا..

ارسل الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية ماهاراشترا .

وكانت الفيضانات أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين حيث اكد أمير الكويت تعاطف دولة الكويت مع البلد الصديق راجيا أن يتمكن المسؤولون من تجاوز آثار هذه الكوارث الطبيعية.

كما اعرب أمير الكويت عن تمنياته للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

فيما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية ماهاراشترا راجيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.