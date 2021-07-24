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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد أسعار البنزين الجديدة .. أجزاء يؤدي تلفها إلى زيادة إستهلاك الوقود

استهالك الوقود
استهالك الوقود

أعلنت الحكومة أمس، عن زيادة جديدة فى اسعار البنزين بأنواعه بمقدار 25 قرشا، وتثبيت سعر السولار والمازوت وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.


ولذلك يبحث العديد من سائقى السيارات عن الطرق الصحيحة لانخفاض استهلاك البنزين فى مركباتهم ، حتى لا يتكلفوا الكثير من الأموال ، ولكن هناك مشاكل فى بعض الاجزاء الخاصة بالسيارة قد ينتج عنها زيادة فى الاستهلاك .


يؤكد عدد من خبراء السيارات ، أن هناك مجموعة من الأعطال والمشاكل التى تظهر بالسيارة قد تؤدى الى زيادة استهلاك البنزين بشكل ملحوظ ، لذلك خلال السطور التالية سنوضح أهم هذه الأجزاء والاعطال التى تحدث بها ، حتى يتم اصلاحها .


1- البوجيهات


يؤدي ضعف البوجيهات او شمعات الاحتراق في السيارة إلى عدم اكتمال الاحتراق للوقود بشكل صحيح وبالتالي تزيد كمية البنزين لاتمام هذه العملية و يحدث زيادة في معدل الاستهلاك .


2- فلتر الهواء 


يؤدي تلف فلتر الهواء في السيارة الى عدم مرور الهواء الى المحرك ، وبالتالي لا تتم عملية الاحتراق الداخلى بشكل صحيح ، لذلك يتم الزيادة في معدل استهالك السيارة للوقود .


3- بخاخات الوقود 


تلف بخاخات الوقود او اتساخها وانسدادها ، يؤدى الى زيادة معدل استهلاك الوقود في السيارة ، بسبب عدم انتظام عمل هذه الاجزاء المسئولة عن الضخ بنسب معينة الى غرف الاحتراق .


4- الثيرموستات


عند إزالة الثيرموستات من السيارة ، لا تصل حراة المحرك الى الدرجة المطلوبة فى السخونة بالنسبة للمحرك ، لذلك تؤدي إلى زيادة استهالك الوقود في السيارة .

 

والجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت خلال اجتماع لها امس، برفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ 25 قرشا، وتثبيت سعر السولار والمازوت وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

 

وأوضحت اللجنة، في بيان لها ان تصبح الأسعار 6,75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيهات للتر البنزين 92 و 9 جنيهات للتر البنزين 95، كما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6,75 جنيه للتر وكذلك سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

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