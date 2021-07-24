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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد حصدها 8 مليون مشاهدة .. أغنية جديدة لـ حسين الجسمي بعنوان "حتة من قلبي "

الفنان حسين الجسمي
الفنان حسين الجسمي

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، اليوم ، السبت ، فقرة السوشيال ميديا ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " .

واستعرضت الإعلامية لميس سلامة ، جزءا من أغنية الفنان حسين الجسمي الجديدة " حتة من قلبي " ، والتي حصدت 8 مليون مشاهدة ، حتى الآن ، وتصدرت تريند اليوتيوب .

وقالت " سلامة " : دايما صوتك مبهج وبيفرح ، وده اللي احنا متعودينه منك دايما .

حسين الجسمي يطرح حجة قلب عبر اليوتيوب.. فيديو

طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية جديدة عبر القناه الرسمية بعنوان “حجة قلب” وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

أغنية “حجة قلب” كلمات و ألحان: أبوبكر الحبشي، وتوزيع ومكساج : م/ طارق عبدالجبار، وجيتار:مصطفى نصر، ناي: محمد مصطفى، كمان: محمد علي، قانون: محمد االايمري، عود: هشام عصام، ومدير إنتاج: عماد العشمني، وتصوير: عباس العباسي.
 

تقول كلمات الأغنية: “حـجَّت قلوبُنا إليك .. من التياعٍ هزَّها الشوقُ إليك .. فارحم إلـهَ الكونِ ضعفَ قلوبِـنا .. واكـتُب أجوراً في صحائفِنا لديك”.

حسين الجسمي حتة من قلبى صباح البلد السوشيال ميديا اخبار التوك شو

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