بعد حصدها 8 مليون مشاهدة .. أغنية جديدة لـ حسين الجسمي بعنوان "حتة من قلبي "

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، اليوم ، السبت ، فقرة السوشيال ميديا ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " .

واستعرضت الإعلامية لميس سلامة ، جزءا من أغنية الفنان حسين الجسمي الجديدة " حتة من قلبي " ، والتي حصدت 8 مليون مشاهدة ، حتى الآن ، وتصدرت تريند اليوتيوب .

وقالت " سلامة " : دايما صوتك مبهج وبيفرح ، وده اللي احنا متعودينه منك دايما .

حسين الجسمي يطرح حجة قلب عبر اليوتيوب.. فيديو

طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية جديدة عبر القناه الرسمية بعنوان “حجة قلب” وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

أغنية “حجة قلب” كلمات و ألحان: أبوبكر الحبشي، وتوزيع ومكساج : م/ طارق عبدالجبار، وجيتار:مصطفى نصر، ناي: محمد مصطفى، كمان: محمد علي، قانون: محمد االايمري، عود: هشام عصام، ومدير إنتاج: عماد العشمني، وتصوير: عباس العباسي.



تقول كلمات الأغنية: “حـجَّت قلوبُنا إليك .. من التياعٍ هزَّها الشوقُ إليك .. فارحم إلـهَ الكونِ ضعفَ قلوبِـنا .. واكـتُب أجوراً في صحائفِنا لديك”.