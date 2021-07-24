عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية لضبط الأسواق فى الأقصر

رغيف الخبز
رغيف الخبز

قامت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بالمرور على المخابز خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك . 

وذلك بناءاً تعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية شمال الاقصر والدكتور تامر صلاح وكيل اول وزارة التموين بالاقصر واشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية 

الأقصر في الـ 24 ساعة.. مباراة نهائي الجيش الأبيض وحملات تموينية وإزالة مخالفات بناء

ضبط 200 مخالفة تموينية في الأقصر خلال عيد الأضحى

وتم تحرير ١١محضرا للمخابز تضمنت محضرين غير مطابق للمواصفات ومحضرين عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل ومحضرين توقف عن الإنتاج بدون عذر ومحضرين عدم نظافة  ومحضرين عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل ومحضر نقص فى الوزن. 
 

كما تم المرور على محطات تموين السيارات في ظل تطبيق الأسعار الجديدة ولايوجد اي أزدحام أومشاكل والحالة التموينية مستقرة مع توافر جميع انواع الوقود .


قاد الحملات عبدالرزاق عمر مدير الادارة التموينية بالمركز وعبدالحميد يونس رئيس مكتب التموين بالمركز  و محمد عباس مفتش تموين بالمركز و عزالدين يوسف مدير الرقابة بالإدارة بالمركز و مصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى.

 

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر  لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على المخابز والمحلات 

 

وكان قد قال الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه تم تحرير 91 محضرا و10 مخالفة انتاج خبز ناقص الوزن و35 مخالفات انتاج خبز غير مطابق للمواصفات و8 توقف مخبز عن الانتاج بدون عذر قانوني و2 تصرف المخابز في 6 شكاير دقيق بلدي مدعم.

 

و9 عدم وجود قائمة و1 غلق مخبز في المواعيد الرسمية بدون عذر قانوني و1 عدم وجود ميزان حساس و7 عدم  التزام بالمواعيد الرسمية  و16 عدم نظافة المخابز و2 عدم وجود ماكينة المخبز اثناء التفتيش .


ففي مجال الاسواق 
 

تم تحرير  109 محضر بالاشتراك مع الطب البيطري  و 45عدم الاعلان عن الاسعار و 25 عدم حمل شهادة صحية و 9 حيازة سلع منتهية الصلاحية و3 مخالفة ادارة منشاة بدون ترخيص  و24 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية و1 ضبط صاحب مستودع دقيق بلدي قام بالاستيلاء علي   20 شكارة دقيق بلدي مدعم 
 

وتم ايضا 1 غلق مشروع جمعيتي في المواعيد الرسمية بدون عذر قانوني و1 ضبط عدد ربع طن دقيق بلدي مدعم باحد السيارات 
 

وتم تحرير  4 محاضر فى مجال الوقود والبترول  منهم 3 عدم الاعلان عن الاسعار و1 غلق مستودع بوتاجاز في مواعيد العمل الرسمية بدون عذر قانوني 
 

وابرز المضبوطات تم ضبط عدد 216 كجم مصنعات لحوم ودواجن واسماك   
ضبط عدد 65 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم ضبط عدد ربع طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز باحد السيارات 
 

وتم رفع درجة الاستعداد لمواجهة قرار زيادة اسعار الوقود والمرور المستمر علي محطات خدمة السيارات ولا يوجد اي تزاحم او مشكلات في هذا الشأن . 
 

وتقرر زيادة اسعار البنزين بأنواعه 25 قرش / لتر لتكون الاسعار 
فبنزين 95 .. 9,00 جنيه لتر وبنزين 92 .. 8,00 جنيه لتر  وبنزين 80 ... 6.75 جنيه لتر وتم تثبيت أسعار السولار و المازوت كما هى بدون زيادة  .

حملات تموينيه الأقصر أجازة عيد الأضحى محافظ الأقصر مخبز الجيش الابيض التجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم مذبوحة خارج المجازر رفع درجة الاستعداد محطات تموين السيارات

ترشيحاتنا

الأرصاد: غدا انخفاض درجات الحرارة نهارا وارتفاع الرطوبة ليلا

العراق ..حفل زفاف يتحول إلى مأساة كبرى .. تفاصيل

الأوراق المطلوبة عند أداء اختبارات القدرات بنوعية عين شمس

وفاة الشاعر فؤاد حجاج بعد صراع مع المرض

روسيا ترد على أمريكا في موضوع السجون: انظروا لأنفسكم أولًا

بعد 51 عامًا من البحث.. سيدة تعود لأحضان عائلتها بفضل بودرة تلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تداول أسئلة امتحان الفيزياء عبر السوشيال ميديا بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

مش صفحتي..بوسي شلبي تكشف لصدى البلد حقيقة نشرها خبر وفاة دلال عبد العزيز

دولة عربية تسجل أكثر من 300 وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

بعد إحباط حالتين.. السجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة زواج القاصرات

تهديد بالموس واحتجاز بالقوة .. إحالة صاحبة بيت دعارة للجنايات

أنا لسة عايشة .. الراقصة البرازيلية لورديانا ترد على شائعة وفاتها

صفحات الغش تنشر إجابات فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تضبط صاحب الصور المتداولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

فيديو

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

فيديو جراف.. السيسي: عايزين نسابق الزمن ونغير من بلدنا

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. مواقف إنسانية لـ السيسي في العلمين

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ