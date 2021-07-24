حملات تموينية لضبط الأسواق فى الأقصر

قامت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بالمرور على المخابز خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك .

وذلك بناءاً تعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية شمال الاقصر والدكتور تامر صلاح وكيل اول وزارة التموين بالاقصر واشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية

وتم تحرير ١١محضرا للمخابز تضمنت محضرين غير مطابق للمواصفات ومحضرين عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل ومحضرين توقف عن الإنتاج بدون عذر ومحضرين عدم نظافة ومحضرين عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل ومحضر نقص فى الوزن.



كما تم المرور على محطات تموين السيارات في ظل تطبيق الأسعار الجديدة ولايوجد اي أزدحام أومشاكل والحالة التموينية مستقرة مع توافر جميع انواع الوقود .



قاد الحملات عبدالرزاق عمر مدير الادارة التموينية بالمركز وعبدالحميد يونس رئيس مكتب التموين بالمركز و محمد عباس مفتش تموين بالمركز و عزالدين يوسف مدير الرقابة بالإدارة بالمركز و مصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى.

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على المخابز والمحلات

وكان قد قال الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه تم تحرير 91 محضرا و10 مخالفة انتاج خبز ناقص الوزن و35 مخالفات انتاج خبز غير مطابق للمواصفات و8 توقف مخبز عن الانتاج بدون عذر قانوني و2 تصرف المخابز في 6 شكاير دقيق بلدي مدعم.

و9 عدم وجود قائمة و1 غلق مخبز في المواعيد الرسمية بدون عذر قانوني و1 عدم وجود ميزان حساس و7 عدم التزام بالمواعيد الرسمية و16 عدم نظافة المخابز و2 عدم وجود ماكينة المخبز اثناء التفتيش .



ففي مجال الاسواق



تم تحرير 109 محضر بالاشتراك مع الطب البيطري و 45عدم الاعلان عن الاسعار و 25 عدم حمل شهادة صحية و 9 حيازة سلع منتهية الصلاحية و3 مخالفة ادارة منشاة بدون ترخيص و24 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية و1 ضبط صاحب مستودع دقيق بلدي قام بالاستيلاء علي 20 شكارة دقيق بلدي مدعم



وتم ايضا 1 غلق مشروع جمعيتي في المواعيد الرسمية بدون عذر قانوني و1 ضبط عدد ربع طن دقيق بلدي مدعم باحد السيارات



وتم تحرير 4 محاضر فى مجال الوقود والبترول منهم 3 عدم الاعلان عن الاسعار و1 غلق مستودع بوتاجاز في مواعيد العمل الرسمية بدون عذر قانوني



وابرز المضبوطات تم ضبط عدد 216 كجم مصنعات لحوم ودواجن واسماك

ضبط عدد 65 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم ضبط عدد ربع طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز باحد السيارات



وتم رفع درجة الاستعداد لمواجهة قرار زيادة اسعار الوقود والمرور المستمر علي محطات خدمة السيارات ولا يوجد اي تزاحم او مشكلات في هذا الشأن .



وتقرر زيادة اسعار البنزين بأنواعه 25 قرش / لتر لتكون الاسعار

فبنزين 95 .. 9,00 جنيه لتر وبنزين 92 .. 8,00 جنيه لتر وبنزين 80 ... 6.75 جنيه لتر وتم تثبيت أسعار السولار و المازوت كما هى بدون زيادة .