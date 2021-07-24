برلماني يتساءل عن خطة الحكومة لتطوير سياحة اليخوت تنفيذاً للتكليفات الرئاسية

أكد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مصر تمتلك جميع المقومات والفرص الواعدة التى تسهم في تعظيم سياحة اليخوت وتحقيق عائد كبير منها وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعطى توجيهاته بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة، عملاً على تيسير الإجراءات وتعظيماً لذلك النوع من النشاط السياحى.



وتساءل " إدريس " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار عن خطة الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية خاصة أن مصر منطقة جاذبة لسياحة اليخوت لما تتمتع به من شواطئ تمتد علي ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومراين ومقومات سياحية متميزة ومتنوعة وظروف مناخية ملائمة

وقال النائب، إنه فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وعلى القطاع السياحى بصفة خاصة ليس فى مصر ولكن فى العالم كان لزاما على الحكومة ان تفكر فى اساليب وطرق غير تقليدية من خارج الصندوق لتشجيع القطاع السياحى وتنويع المنتج السياحى.