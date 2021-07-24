مصرع شخص فى حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة نقل بـ منية النصر بالدقهلية

لقى شخص مصرعه اثر حادث تصادم بين دراجة بخارية كان يستقلها و سيارة نقل على طريق منية النصر المطرية امام قرية أبيده التابعه لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر بوقوع حادث على طؤيق منية النصر المطرية امام قرية أبيده التابعه للمركز ووجود متوفى.

وبإنتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ والفحص تبين ان الحادث وقع بين سياره نقل ودراجة بخارية نتج عن الحادث وفاه قائد الدراجة البخارية ويدعي جهاد حلمي محمد عبد المتعال 20 عاما والمقيم بمنشاه عبد الرحمن وفر قائد السيارة النقل هاربة.

و تم نقل الجثه لمشرحه مستشفي منية النصر المركزي وجاري عمل المحضر الازم لإجراء تصريح الدفن وجاري التحري عن السياره الهاربه.