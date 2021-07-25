عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الاقتراض من البنك لشراء سيارة بسبب ظروف العمل.. الإفتاء تجيب

حكم الاقتراض من البنك
حكم الاقتراض من البنك لشراء سيارة بسبب ظروف العمل

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم الاقتراض من البنك لشراء سيارة بسبب ظروف العمل؟”.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: يجوز لك أن تشتري عربية عن طريق البنك بالتقسيط.

 

وأوضح أمين الفتوى: عليك ألا تأخذ مبلغ شراء السيارة من البنك فى يديك، بل اذهب إلى البنك وقل لهم اشتروا لى هذه العربية من المعرض، فالبنك يشتريها لك ويقسطها عليك، وهذا جائز.

حكم من وجد مالا مدفونا ولا توجد أي إشارة لصاحبه.. الإفتاء توضح

هل المسيح الدجال أسطورة أم مذكور فى الدين؟.. الإفتاء تجيب

حكم الاقتراض من البنك لعمل عملية الحقن المجهري

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما حكم الاقتراض من البنك لعمل عملية الحقن المجهري؟”.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: يوجد شيء فى المعاملات البنكية يسمى “تمويل” فهو يمول لك الحقن المجهرى، وبعد ذلك يقسط ثمنه، وهذا جائز.

 

هل أخذ قرض من البنك للتجارة حلال أم حرام؟
تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه: "هل طلب قرض من البنك للتجارة حلال أم حرام؟".

وأجاب الشيخ أحمد وسام، عبر فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر "فيس بوك"، قائلًا إن "التوجه لأحد البنوك لطلب تمويل لمشروع معد له دراسات جدوى، لا يعد قرضًا، وإنما تمويل".


وأضاف الشيخ أحمد وسام أن القرض مبني على الإنفاق ، لافتا الى أن تمويل المشروعات من البنوك حلال، وليس حرامًا.

 

حكم الحصول على قرض تمويل

ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: «ما حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات، مع اشتراطها في العقد طرفا ثالثا، وهو شركة لتمويل البناء؟».


وقال علي جمعة، فى إجابته عن السؤال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب»، إنه لا مانع شرعًا من إمضاء هذا العقد الذى يشترك فيه 3 أطراف، منوها أن هذا الشرط لا يقدح فى صحة العقد نهائيًا؛ فأطراف العقد مشروعة وهم الصانع لهذا الإنشاء والمشترى والممول.

 

حكم العمل بشركات التمويل

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "ما حكم العمل بشركات تمويل المشروعات الصغيرة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".


أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن هذا العمل جائز، وهذا يعتبر تمويل للمشروعات وليس قرض جر نفع أو ربا".


وأكد مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، على ضرورة طرق أبواب الجهات الرسمية للتمويل حتى لا نقع في مشاكل النصب.

الإفتاء البنك الاقتراض حكم الاقتراض الاقتراض من البنك قرض هل أخذ قرض من البنك للتجارة حلال أم حرام حكم الاقتراض من البنك لشراء سيارة حكم الحصول على قرض تمويل حكم العمل بشركات التمويل

موضوعات متعلقة

حكم من وجد مالا مدفونا ولا توجد أي إشارة لصاحبه.. الإفتاء توضح

كيف تكفر الزوجة الزانية عن هذه المعصية؟.. دار الإفتاء تجيب

هل المسيح الدجال أسطورة أم مذكور فى الدين؟.. الإفتاء تجيب

حكم الاقتراض من البنك لعمل عملية الحقن المجهري.. الإفتاء تجيب

علي جمعة: توليد العلوم من أهم أدوات بناء الحضارة الإسلامية

هل يجوز شراء تلفاز من زكاة المال لعائلة فقيرة؟.. دار الإفتاء تجيب

دعاء زوال الهم والحزن علمه لنا النبي.. احرص على ترديده

كيف نتخلق بالرحمة ونطبقها في حياتنا؟.. علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

التعليم تنفي تسريب امتحان التاريخ قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

بعد قليل.. الجنايات تستمع لمرافعة النيابة في محاكمة محمود عزت

سعر الذهب اليوم الأحد 25 يوليو 2021

الكرات الثابتة ورأس حربة .. أسلحة منتخب الأرجنتين قبل لقاء المنتخب الأوليمبي

أشياء تبطل صلاتك دون قصد.. تعرف عليها

عودة الاغتيالات.. مقتل ناشط في العراق على أيد مسلحين مجهولين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

إثيوبيا تسحب معداتها من فوق سد النهضة.. تفاصيل

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

عن طريق الغازات.. مخاوف بشأن طرق انتقال جديدة لفيروس كورونا

شاهد.. صاعقة برقية تضرب منزلا وتحرقه بالكامل |صور

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

فيديو

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ