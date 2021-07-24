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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد أسيوط يترأس حملة نظافة وتجميل بحي شرق

صناديق القمامة
صناديق القمامة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار واستكمال تنفيذ حملات النظافة والتطوير بمختلف الأحياء والمراكز ورفع كفاءة كافة الأنفاق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وما تشهده من إقبال من المواطنين على الأسواق والمحال والأماكن العامة والحدائق والمتنزهات. 

وتم تدشين العديد من الحملات بصفة دورية طبقًا بالتنسيق والتعاون بين وحدة الإنقاذ السريع ومسئولي الأحياء والمراكز، على أن تستمر تلك الفعاليات في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام. 

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وشدد محافظ أسيوط على ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء من قبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.


وكلف الوزير المحافظ ، العميد محمد صلاح سكرتير عام مساعد المحافظة بترؤس حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات من مناطق التجمعات بعدد من شوارع حي شرق مدينة أسيوط وكنس الشوارع وغسيل الكورنيش استهدفت رفع كافة المخلفات واكوام القمامة من بعض الميادين والشوارع الرئيسية بالحى بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة واللوادر والجليدر وسيارات نقل القمامة وغيرها من المعدات وبمشاركة ايمن محروس رئيس حى شرق اسيوط وممدوح جبر مدير ادارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وطاهر على مدير جهاز تجميل مدينة أسيوط ومسئولى والإشغالات والنظافة بالحى .

 
وأكد المحافظ على متابعته المستمرة للحملات التى تتم بأحياء ومراكز المحافظة لافتا الى تنفيذ حملة لغسيل ونظافة شارع كورنيش النيل وغسيل الانترلوك ورفع كافة تجمعات القمامة من الشوارع وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة لهم وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة .


وأشار محافظ أسيوط إلى أنه يجرى تنظيم حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بكافة مراكز ومدن المحافظة بواسطة معدات النظافة الجديدة التي تم ضمها مؤخرا للمنظومة والتي يبلغ عددها 24 معدة تم توزيعها على مختلف المراكز والمدن بنطاق المحافظة للمشاركة في منظومة النظافة والتخلص من الأتربة والمخلفات على أن يتم تنظيم حملات مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للنظافة ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والميادين ومنع تراكمات القمامة مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشياً مع سياسة الدولة في الاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين .

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد سكرتير مساعد حملة نظافة عيد الأضحى

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