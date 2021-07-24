إخصائية تغذية علاجية تكشف سبب حدوث السمنة الموضعية

قالت الدكتورة هبة جمال إخصائية التغذية العلاجية، إن السمنة الموضعية هي تراكم الدهون في أماكن معينة في الجسم مثل منطقة البطن والأرداف.



وأضافت هبة جمال في حواره مع الإعلامية أمينة شلباية في برنامج " في إيد أمينة “ المذاع على قناة ”صدى البلد 2 “،:” السمنة الموضعية يكون سببها الأول هو عامل وراثي بشكل رئيسي ".

وتابعت هبة جمال :" السيدات تعانين بشكل كبير من السمنة في مناطق البطن والأرداف بشكل أكبر من الرجل، أم الرجل تتمركز السمنة الموضعية لديه في منطقة الكرش".

وأكملت هبة جمال:" على من يرغب في فقدان الوزن عليه أن يشرب المياه بشكل كبير خلال اليوم واتباع نظام غذائي مكثف: مضيفة:" من يرغب في التخلص من السمنة الموضعية عليه أن يزيد من معدل الحرق ويتبع نظاما غذائيا صحيا وكورس تخسيس مع فريقنا الطبي".

نصائح مهمة لمرضى السمنة

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن السمنة من أبرز الأسباب التي تصيب الأشخاص بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب.

وتابع شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن نسبة الأشخاص البالغين في مصرالذين يعانون من السمنة 75% وذلك؜ حسب النتايج الأولية من مبادرة 100 مليون صحة.

وأكد شعبان، أن مصر بها نسبة كبيرة من أصحاب الوزن الزائد أو مرضى السمنة، لأن المصريين لا يعرفون التغذية الصحية السليمة وغير مستعدين للتضحية بملذات الطعام غير الصحي.

وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن أولى خطوات علاج السمنة هي البعد عن السموم البيضاء وهي السكر بجميع أشكاله في الشاي والحلويات والمشروبات الغازية والأيس كريم والشيكولاتة، والملح والدقيق الأبيض الموجود في الفطائر والمكرونة والبيتزا.

‏كما حذر شعبان مرضى السمنة من تناول السمن الصناعي، والأطعمة المقلية والمسبكة، والكيك والفطائر والحلويات والجاتوهات والكعك والبسكويت، و‏‎المنتجات المصنعة من اللحوم مثل اللانشون والسجق.

‏‎‏‎ونصح شعبان، أن عند تناول الخبز يجب أ‎لا تتجاوز نصف الرغيف الصغير الأسمر بالردة في الوجبة الواحدة، ولا نزيد عن 3 ملاعق كبيرة من الأرز المغسول عدة مرات قبل الطبخ أو الأرز البسمتي.

‏‎كما سمح شعبان لمرضى السمنة، بتناول ‏‎الخضراوات بجميع أشكالها مطبوخة مثل الكوسة والفاصوليا والبامية والباذنجان، أو طازجة غير مطبوخة كالسلطة الخضراء، البقوليات وخاصة الفول والعدس والحبوب الناشفة، والفواكه في حدود حبة واحدة خاصة المحتوية على ألياف والفواكه داكنة اللون لإحتوائها على مضادات الأكسدة.



