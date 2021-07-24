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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: تطوير أضرحة آل البيت لافتة طيبة من الرئيس السيسى

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال النائب محمد أبو هاشم ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان أننا منذ فترة طويلة وجدنا أن هناك اهتماما من الرئيس بتطوير أضرحة آل البيت خاصة مسجد الحسين ، والذى تربى فيه الرئيس بحكم انه من مواليد منطقة الجمالية.

وأشار أبو هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى وجه بتطوير ميدان الحسين ، بحيث يصبح المسجد أشبه بالحرم الحسينى ، لكى يليق بالحسين ، موضحا أن أعمال تطوير الأضرحة كانت بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الأوقاف ومؤسسة مساجد.

وتابع وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان : تطوير الأضرحة سيكون بدءا من مسجد الحسين ، ثم مسجد السيدة زينب ، ثم باقى أضرحة آل البيت ، مشيرا إلى أنها لافتة طيبة من الرئيس تؤكد على الحس الدينى والاهتمام بالجانب الروحى لدى الشعب المصرى ، قائلا: “مصر حباها الله بآل البيت ، و لاتوجد دولة احتضنت آل البيت إلا مصر”.

واختتم: الرئيس السيسى وجه الدعم بأن تكون هناك أضرحة لآل البيت تليق بزواره ، لكى تصبح أماكن مريحة ولائقة لهم.

وكانت قد عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسي بإنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة الامم المتحدة ووفقا للمعايير والمواصفات الهندسية المعتمدة عالميا.

وتابع الرئيس السيسي جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصة السيدة زينب والسيدة نفيسة وسيدنا الحسين.

حيث وجه الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تمشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

الرئيس السيسي مسجد الحسين الجمالية أضرحة آل البيت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

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