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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة تنفي زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس ..تفاصيل

أسعار البنزين
أسعار البنزين

أكد خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، أنه ليس هناك زيادة في تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي في المحافظات ، مؤكدا أن أسعار البنزين تم زيادتها من قبل لجنة التسعير التلقائي .

 


وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، هناك لجان تقوم بمتابعة المواقف لرصد أي زيادة في تعريفة ركوب السيارات الأجرة ، نتعامل بكل حزم مع اى مخالفة لرفع تعريفة الركوب المكررة .

 

وأوضح قاسم ، أنه حتى الآن لم نرصد أي مخالفات بالنسبة ألي زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة ، لافتا أن الأجرة المكررة يتم وضعها على وسائل المواصلات عن طريق ملصقات .

 

وفي ذلك السياق : التنمية المحلية توضح تعريفة المواصلات بعد زيادة البنزين الجديدة.. فيديو

 


قال خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية، إن المواصلات التي تعمل في الدولة تعتمد على السولار ولذلك لم يحدث في السولار أي زيادة سعرية، وسنقوم بتكثيف الحملات على المواقف لمتابعة عدم زيادة أسعار أجرة المواصلات.


وأضاف قاسم  ، أن أي سائق سيقوم برفع أجرة المواصلات عن تعريفتها الأساسية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لعدم الإضرار بالمواطنين، وهناك ملصقات يتم وضعها على سيارات الأجرة.
 

وأوضح قاسم، “أي مواطن يتعرض إلى زيادة في تعريفة المواصلات يمكنه أن يقوم بتقديم شكوى من خلال مبادرة ”صوتك مسموع " وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 


قال خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، إن مبادرة «صوتك مسموع» تلقت 562 شكوى خلال أيام العيد وتم حلها 76%.

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