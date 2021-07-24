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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. كارتيرون يشيد بأيمن حفني بعد تألقه في التقسيمة

أيمن حفني
أيمن حفني

ظهر أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل لافت للنظر خلال تقسيمة الفريق التي خاضها في التدريبات مساء اليوم السبت بملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الحديث مع حفني بعد التقسيمة المطولة التي خاضها الفريق للإشادة بمستواه خلال التقسيمة.

وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.

الزمالك مران الزمالك باتريس كارتيرون المحلة أيمن حفني

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