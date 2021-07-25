من أرض جرداء إلى خضراء مثمرة.. كيف طورت الدولة صحراء مدينة الطور؟

شهدت مدينة طور سيناء نهضة وتنمية زراعية لم تشهدها منذ تحرير سيناء، فلاول مرة تتحول الاراضي الصحراوية بالمدينة من ارض جرداء الي أرض خضراء واصبحت المدينة منتجة للزراعات الحيوية من الخضر والفاكهة وتعتمد علي استهلاك ما تقوم بزراعته بعد ان كانت تنتظر وصول الخضراوات والفاكهة من المحافظات المجاورة كالإسماعلية والسويس والقاهرة بأسعار مرتفعة بسبب اضافة مصاريف النقل مما دفع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في التفكير في حل تلك المشكلة بناء علي تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية سيناء زراعيا خاصة أن المحافظة بها كافة المقومات الزراعية.



اكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن الهدف من مشروع التنمية الزراعية وسط كل هذه الصحراء هو إنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة قابلة للتنمية بالأودية عن طريق استغلال الآبار المتوفرة لإنشاء مجتمع زراعي متكامل، يشمل مزارع سمكية كثيفة، وصوب زراعية وزراعة خضروات مكشوفة وأشجار الفاكهة وزراعة النخيل، بجانب تربية أغنام و ماعز كما يتم استخدام الطاقة الشمسية إذا لزم الأمر وجميع أنشطة هذه المشروعات تستغل المياه الناتجة عن الاستزراع السمكي في ري الزراعات الأخرى، وجميعها مرتبطة بشبكات ري بالتنقيط وأن مشروع التنمية المتكاملة لأهالي جنوب سيناء.



وأوضح المحافظ انه تم استصلاح واستزراع مساحة عدد 24 ألف فدان بنسبة 125% عن المساحة المنزرعة خلال السنوات السابقة بالإضافة إلى حصر تصنيفي للتربة بمساحة 70ألف فدان تم استصلاح واستزراع (3000فدان) بشتلات الزيتون.



تم تنفيذ المرحلة الأولى لمزرعة الزيتون النموذجية بمساحة 50 فدان و تركيب عدد(925 صوبه زراعيه).



كما قام جهاز التعمير بتنفيذ عدد من التجمعات الزراعية لخدمة أهالي هذه التجمعات وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة بمناطق (وادي تال – البدع – مكتب – أبو غراقد – الشيخ عواد – شباب الوادي ) لاستخدامها في الاستزراع السمكي باجمالى تكلفة 132 مليون جنيه

تم توفير عدد (6000 شتله زيتون ،8000 شتله موالح ) مجانا لمزارعي المحافظة.

و زراعة مساحة120 فدان أشجار لوز وفستق وعين جمل



من جانبه اكد ايمن المغربي صاحب مزرعة بطور سيناء ان مزرعته علي مساحة 200 فدان بدا الزراعة بها منذ عام 2010 كانت صحراء جرداء الان المساحة بالكامل خضراء يتم زراعة فاكهة كالرمان والمانجو والعنب والبطيخ بالإضافة الي جميع الخضروات كالخيار والباذنجان والكوسة والفلفل والطماطم وغيرها من الخضروات بالإضافة الي زراعة 15 فدان بالفستق واللوز وعين الجمل كما يوجد 9 صوبات زراعية .



و اشار الي انه يوجد بالمزرعة 3 ابار يتم ري الزراعات من خلالهم بطريقة الري الحديث بنظام التنقيط بالإضافة الي انشاء 6 احواض استزراع سمكي تنتج 6طن في الدورة الواحدة .



قال المغربي ان مدينة الطور قبل 2010 سائد بها فكر خاطئ بعدم صلاحية الزراعة بارضها الي ان جاء اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وواجه هذا الفكر وتحويل معظم ارضي المحافظة الصحراوية الجرداء الي ارضي زراعية مثمرة بل واستطعنا اجبار التجار بالمحافظة علي تخفيض اسعار الخضروات والفاكهة .



واوضح ان مدينة طور سيناء الوحيدة التي يصلح بها زراعة نخل بلح المجدول والذي فشلت تجربته بعدد من المحافظات والإسماعيلية ومصر الصحراوي والدلتا وان هذا النوع من البلح مطلوب تصديره حيث يبلغ سعر الكيلو به 7دولار .



من جانبها اكدت زينب عبد الله ربة منزل ان استصلاح الاراضي الصحراوية بمدينة طور سيناء وزراعتها بالخضر والفواكه ساهم بشكل كبير في حل ازمة جشع بعض التجار واجبرتهم بالالتزام بأسعار السوق ووفرت للمواطنين خضروات طازجه خالية من المبيدات لبكر الارض وصلاحيتها للزراعة.

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