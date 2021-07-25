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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقديم لبرامج كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة .. أول أغسطس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت إدارة كلية الدراسات العليا للتربية بـ جامعة القاهرة ، انه سيتم فتح باب التقديم للبرامج الدراسية المختلفه بداية من شهر أغسطس القادم .

 

وفى نفس السياق ، أعلن  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكلية الآثار (البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة) حيث كانت الامتحانات بنظام البابل شيت وتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان ومراجعتها واعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

الخشت ظهور جميع نتائج الامتحانات ورفعها على المواقع الرسمية للكليات

كما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور جميع نتائج الامتحانات بكليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسمية للكليات وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

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‎أكد رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات شهدت هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات وأنه تابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي جرت بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الى الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم إستراتيجية لادارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري ومتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

 

‎يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الماضى، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة من قبل جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية. 

كلية الدراسات العليا جامعة القاهرة للبرامج الدراسية المختلفه الدكتور محمد عثمان الخشت اخبار التعليم

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