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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بث مباشر لمراجعة “الانجليزي” لطلاب الثانوية العامة على منصة حصص مصر اليوم

منصة حصص مصر
منصة حصص مصر

أكدت منصة حصص مصر أنها سوف تقدم لـ طلاب الثانوية العامة 2021  اليوم الأحد 25 يوليو 2021 في تمام الساعة 2 ظهراً، بثاً مباشراً لمراجعة مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة.

وقالت منصة حصص مصر ، سيتولى تقديم هذا البث المباشر لطلاب الثانوية العامة 2021 ، الأستاذ صبحي الغيطاني أحد أشهر المعلمين المتخصصين في مادة اللغة الانجليزية بوزارة التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الامر مراجعة البث المباشر لمراجعة مادة اللغة الانجليزية لـ طلاب الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا

وكانت قد أعلنت منصة حصص مصر خبرا سارا لـ طلاب الثانوية العامة 2021 ، حيث قررت منصة حصص مصر تقديم دعم جديد لطلاب الثانوية العامة خلال ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 .

 

قالت منصة حصص مصر : قررنا تقديم مراجعات جديدة لطلاب الثانوية العامة تحت شعار "اسأل نجاوب" و"مراجعة المدرس" ، لتقديم مراجعات نهائية إضافية على حصص مصر لزيادة معلومات طلاب الثانوية العامة وتحسن قدراتهم في الإجابة عن أي سؤال يقابلهم.

 

وأضافت المنصة : سجل واشترك الآن مجاناً عبر الروابط التالية :

 

علمي علوم: http://bit.ly/grade121

أدبي: http://bit.ly/grade122

علمي رياضة: http://bit.ly/grade123

ويؤدي اليوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 ، طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة الأدبية) امتحان التاريخ ، ومن المقرر أن يبلغ  إجمالي عدد الطلاب الذين سيخوضوا امتحان التاريخ 255 ألف 353 طالب/طالبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

 كما يؤدي اليوم أيضا ، طلاب الثانوية العامة 2021 المكفوفين ، امتحان علم النفس وعلم الاجتماع، بإجمالي 225 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي اليوم كذلك طلاب الثانوية العامة 2021 الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) ، اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

ويحرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

ويحضر طلاب الثانوية العامة 2021 إلى اللجان بالكمامة، ويتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما يتم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

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