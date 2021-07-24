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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية.. حيل طبيعية لعلاج زيادة كهرباء الجسم

زيادة كهرباء الجسم
زيادة كهرباء الجسم

يتعرض الكثيرون لمشكلة  زيادة كهرباء الجسم فأجسامنا تحتوى على كهرباء بشكل طبيعي لتمكننا من أداء مهام الحياة فجميع أعضاء الجسم تتحرك وتعمل من خلال الأوامر التى تتلقاها من المخ والتى تصل إليها من خلال الإشارات الكهربائية.

وفى بعض الأحيان تحدث زيادة فى كهرباء الجسم ويكون ممتلئا بالشحنات وأهم العلامات التى تبين إصابتك بـ زيادة كهرباء الجسم هى الشعور بشرار كهربى أو صدمة كهربية عند ملامسة بعض الأشياء.

أطعمة تعالج التهاب الأعصاب وتمنع الإصابة به

الخضروات و المكسرات أبرزها .. هذه الأطعمة تقوي الأعصاب

وبالرغم من شيوع هذه الحالة إلا أن عددا قليلا من الناس من يعرف خطورة زيادة كهرباء الجسم لذا نعرض لكم أهم المعلومات عنها وطرق علاجها.

 قال الدكتور عمرو حسن الحسنى، استشاري المخ والأعصاب، إن زيادة كهرباء الجسم من المشكلات الشائعة ومن أهم أسباب الإصابة بها كثرة التعرض للأجهزة الكهربائية مثل الكمبيوتر والموبايل مما يتسبب فى وجود كهرومغناطيسية تجعل الإنسان يشعر بتلك الصدمة الكهربائية.


وأضاف أن من أشهر أسباب زيادة كهرباء الجسم ارتداء الأحذية غير المناسبة حيث إن بعض الأنواع تسمح للكهرباء بالانتشار داخل الجسم بدرجة كبيرة وأن أفضل الأحذية المصنوعة من الجلد المبطن التى تمنع وصول الشحنات السلبية للقدم والجسم، كما أن من أبرز طرق علاج زيادة كهرباء الجسم السير بدون حذاء على رمال شاطئ البحر أو على تربة الأرض العادية للتمكن من تفريغ شحنات الكهرباء الزائدة فى الجسم.

ناصحا بضرورة ارتداء من يعانون زيادة كهرباء الجسم ملابس مصنوعة من القطن الطبيعي والابتعاد عن الملابس المصنوعة من أقمشة صناعية خاصة البوليستر لأنه يتسبب في ازدياد سوء الحالة.

موضحا أن أفضل ما فى هذه الحالة أنها غير دائمة ويتعافى الإنسان منها في وقت سريع مقارنة بالأمراض الأخرى كما أن أعراضها محدودة الخطورة مقارنة بالأمراض الأخرى، ومع ذلك ينصح بزيارة الطبيب للاطمئنان أكثر على حالة المريض والتمكن من التشخيص السليم.

زيادة كهرباء الجسم المخ والاعصاب الإشارات الكهربائية أسباب علاج اخبار صحة

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