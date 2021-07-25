التنمية المحلية تطالب المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات زيادة تعريفة المواصلات

قال خالد قاسم المتحدث باسم التتمية المحلية ، أنه لا صحة حول زيادة تعريفة المواصلات فى أى مخافظة.

وطالب خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الفضائية الاولى، الموطنيين بالإبلاغ عن أى مخالفة حول زيادة تعريفة المواصلات، عبر خدمة «صوتك مسموع»، عبر الواتس اب، عبر إرسال رقم السيارة واسم الشاكى ورقمه القومى.

وأكد متحدث التنمية المحلية أن يتم اتخاذ الاجراءات القانوينة ضد أى سيارة مخالفة، ويتم الرد على الشاكى بالاجراءات التى تم اتخاذها ضد المخالف.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قال إن عدد الرسائل التي وردت للمبادرة منذ إطلاقها بلغت حوالي 353480 رسالة منها 67075 شكوى وتم حل حوالى 64424 شكوى بنسبة 96% وجارى حل 2651 شكوي.

واستعرض محمود شعراوى مجموعة من الشكاوي والاستغاثات التي تلقتها المبادرة خلال أسبوع أجازة العيد حيث نجحت الوزارة في حل العديد من تلك الشكاوي مما لاقى اشادة واستحسان من المواطنين بمختلف المحافظات، ومن تلك الشكاوي قامت المبادرة بالتواصل مع الجهات التنفيذية بقنا وشركة المياه والصرف الصحى لحل مشكلة إصلاح كسر ماسورة مياه بقرية الطويرات التابعة لمركز قنا ليلة عيد الأضحى.

كما تواصلت المبادرة مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة لحل مشكلة تراكم كميات من القمامة والمخلفات بشارع الهرم، وعلى الفور تم الدفع بمعدات وسيارات رفع القمامة والمخلفات وحل المشكلة.

كما تواصلت "صوتك مسموع" مع الجهات التنفيذية بمحافظة بنى سويف لحل مشكلة من أحد المواطنين تراكم القمامة والمخلفات بشارع الرى بمركز ببا حيث تم الدفع بسيارات ومعدات القمامة وإزالة المخلفات.