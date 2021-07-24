صاحب بالين مش كداب.. أسما شريف منير: أوبرا وينفري مثلي الأعلى

حلت الإعلامية أسما شريف منير ضيفة على موقع صدى البلد الاخباري، في ندوة خاصة تحدثت فيها عن برنامجها "أنا وبنتي" الذي قدمته مع والدها، وحقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

وقالت أسما شريف منير -خلال الندوة- إنها شاركت كممثلة وهي طفلة مع أبيها (النجم شريف منير) من خلال مسلسل أيام الحب والغضب، مشيرة إلى أنها جسدت دور ابنة أبيها والنجمة بوسي ، وأن عمرها في هذا المسلسل كان يقرب من 4 سنوات.

واوضحت أسما شريف منير ، أن والدها أراد ظهورها معه في هذا المسلسل لكي يخلد ظهورها فقط، مشيرة إلى أن شقيقتها الأخرى (فريدة) ظهرت أيضًا مع والدها (شريف منير) في مسلسل قلب ميت.

وأكدت أسما شريف منير أنها لا تتسرع على احتراف الفن لأنها تريد التركيز في هذه الخطوة، مؤكدة أنها تريد أن تفعل الكثير من الأشياء، حيث أنها اتجهت للكتابة وعملت كمساعد مخرج، كما عملت ميكب أرتست.

وقالت أسما شريف منير: «اللي يقولك صاحب بالين كداب مش حقيقة»، مشيرة إلى أن مثلها الأعلى أوبرا وينفري المذيعة التي عملت في الكثير من الأشياء مثل (الكتابة والإعلام والتمثيل والرقص) وهي ناجحة جدًا.

وأضافت أسما شريف منير أنها عملت ميكب أرتست في فترة معينة خلال مهرجان الجونة السينمائي، لافتة إلى أنها لم تستمر فيه لأنها تراها مرحلة معينة في حياتها.

ونوهت بأنها عملت مساعد مخرج في فيلمي «حرب ايطاليا و ويجا» لافتة إلى أن الذي يعمل مساعد مخرج ثم يتجه للتمثيل يكون مدرك للعديد من الأشياء ولديه خبرة.

أحدث ظهور لـ أسما شريف منير عبر انستجرام

شاركت أسما شريف منير -خلال الفترة الأخيرة- متابعيها بأحدث إطلالتها، ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وارتدت أسما فستان قصير كاجوال باللون الأبيض مع جاكيت وحقيبة وحذاء رياضي بنفس اللون، وزينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات، كما لما تتكلف في وضع الكثير من الماكياج.

برنامج أنا وبنتي

أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.