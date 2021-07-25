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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تجميل: كريم بينكي مفيد للبشرة ويعمل على تفتيح وترطيب الوجه

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل، إن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه والجسم.

وأضافت  دينا أبو السعود  خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز خلال برنامج «ست الستات» المذاع على قناة «صدى البلد» أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر، موضحة أن الشركة لديها العديد من المنتجات منها كريم وصابون وغسول للجسم بروائح مختلفة، والمنتج مميز لأن به معطر ومرطب وملمع للجسم.

وأوضحت دينا أبو السعود، أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجده في الصيدليات بإنتاج، وهناك توصيل لكافة المحافظات، والأسعار في متناول الجميع.
 

كريم بينكى يعمل على توحيد لون البشرة ويحارب الشيخوخة

 

قالت الدكتورة  دينا أبو السعود ، خبيرة تجميل ، إن كريم بينكى من أهم الكريمات فى الأسواق يعمل على توحيد لون البشرة واخفاء الهالات السوداء ، ونضارة البشرة ويحارب علامات التقدم فى السن والتجاعيد .  

وأضافت دينا أبو السعود ، أن وضع مساحيق التجميل بكثرة ع يضر البشرة  خاصة مع التبديل المستمر لأنواع الماركات  ، لافتة إلى أن كريم بينكى يحتوى على التغذية والترطيب .

وأكدت دينا أبو السعود، في تصريحات سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي.

وأضافت دينا أبو السعود  أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، وكريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

ونوهت دينا أبو السعود  بأن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي، أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.

وأكدت دينا أبو السعود، أنه خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة وبالتالى يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريك بينكى إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين، متابعة أن  كريم بينكي يساعد السيدات على الظهور بشكل أصغر سناً.

ولفتت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يساعد على الحفاظ على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة، بدون الحاجة للجلوس فترات طويلة، خوفا من التعرض من أشعة الشمس  .

دينا أبو السعود خبيرة التجميل كريم بينكي ترطيب البشرة ست الستات

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