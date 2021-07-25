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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدحت العدل ينعي الراحل فؤاد حجاج

الشاعر الراحل فؤاد
الشاعر الراحل فؤاد حجاج

نعى الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية الملحنين والمؤلفين، شاعر العامية الراحل فؤاد حجاج.

وقال مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة “الفضائية الأولى” أن الراحل فؤاد حجاج كان من اهم من كتبوا شعر العامية إلى جانب عدد كبير من الشعراء.

 

وأوضح مدحت العدل أن الراحل فؤاد حجاج كان يتميز فى كتابة الشعر العامى من خلال الاعتماد على كلمات اللغة العربية الفصحى والبعيدة عن الابتزال.

ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، شاعر العامية الشهير فؤاد حجاج، الذي غيبه الموت صباح اليوم 24 يوليو بعد صراع مع المرض.

 

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن الثقافة المصرية فقدت أحد أهم مبدعيها في الأدب والشعر.

 

وأضافت وزيرة الثقافة أن الراحل تميز بوضوح أسلوبه وقوة تأثير كلماته، وأكدت أنه لعب دورا هاما في إثراء مسرح الدولة على مدار فترات طويلة، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

 

يذكر أن الشاعر فؤاد حجاج بدأ مشواره الأدبي في أواخر الستينيات، وأصدر ديوانه الأول عام 1971، وأثرى المكتبة العربية بالعديد من الدواوين، والمسلسلات الإذاعية، والكتب، والبرامج الشعرية، والمسرحيات وغيرها. 

 

من أهم أعماله تترات مسلسل "حديث الصباح والمساء"، إلى جانب العديد من المسلسلات الإذاعية والبرامج الشعرية ومنها "جحا 79"، كما قدم لمسرح الدولة "قطار الحواديت" ،"والله زمان يا فاطمة"، ومن أشهر أعماله الأدبية وادي الخوف (ديوان بالعامية) 1971، في المحكمة (ديوان بالعامية) 1973، غنوة المطر (ديوان بالعامية) 2003، العمال والمسرح (دراسة مشتركة) 1979، غناوي القلب (ديوان مشترك) 1980، يوميات عبد العال (قصيدة درامية) 1984، محاكمة شخصيات نجيب محفوظ (قصيدة درامية) 2003، نور النار (ديوان بالعامية) 1989، وفتافيت الجمر (ديوان بالعامية) 2004، ومن الدراسات المسرح والعمال 1989، بيتهوفن معزوفة التحدي 1995، فارس مسرح الثقافة الجماهيرية 1997 للأطفال، علام.. وقطار الأحلام 2003 أعمال خاصة، طه.. قنديل من الوطن (رؤية وأشعار) عن كتاب رحلة التنوير للدكتور سمير سرحان والدكتور محمد عناني.

 

فؤاد حجاج مدحت العدل الراحل فؤاد حجاج إيناس عبد الدايم الشاعر فؤاد حجاج

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