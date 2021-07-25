احساس عمري ما حسيت بيه قبل كده .. محمد الشرنوبى يعبر عن سعادته بـ حفلة فى السعودية

عبر الفنان محمد الشرنوبى عن سعادته بـ حفله فى جدة بالمملكة العربية السعودية و وجه الشكر لـ المستشار تركي آل الشيخ ، ونشر عدد صور وفيديوهات له من الحفل ، وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق محمد الشرنوبى قائلا " النهارده يوم من أسعد ايام حياتي .. احساس عمري ما حسيت بيه قبل كده.. فرحه و خوف و ذهول بحب الناس اللي عمري ما كنت اتخيله.

‎

واضاف الشرنوبى " شكرا جدا للجمهور السعودي و يارب اكون اسعدتكم زي ما انتوا مليتوا قلبي فرح و سعاده.

‎شكرا شركة بنش مارك على التنظيم الرائع.

‎

واختتم “ اخيرا شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمك و مساعدتك ”.

ويذكر ان علق الفنان محمد الشرنوبي، على واقعة إلغاء حفله بالساحل الشمالي الذي كان مقررًا إقامته الأربعاء ٢١ يوليو .



ونشر الشرنوبي، تصريحًا من النقابة للحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فيه حاجات غريبة جدًا بتحصل من إمبارح، وصحفيون يكلموني على إلغاء تصاريح وأخبار غريبة جدًا بتنزل".



وتابع: "حفل الساحل يوم ٢١" كان قانونيًا والنقابة كانت مصرحة لي بالحفل عادي، لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت إمبارح 70% من الحجوزات اتلغت".



وأضاف: "فقررنا أنا وفريق العمل إننا نأجله ليوم تاني عشان كل اللي كان عاوز يجي.. يعرف يجي، بس كده، مفيش مشاكل خالص".