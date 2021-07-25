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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احساس عمري ما حسيت بيه قبل كده .. محمد الشرنوبى يعبر عن سعادته بـ حفلة فى السعودية

محمد الشرنوبى
محمد الشرنوبى

عبر الفنان محمد الشرنوبى عن  سعادته بـ حفله فى جدة بالمملكة العربية السعودية و وجه الشكر لـ  المستشار تركي آل الشيخ   ، ونشر عدد صور وفيديوهات له من الحفل ، وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وعلق محمد الشرنوبى قائلا "  النهارده يوم من أسعد ايام حياتي .. احساس عمري ما حسيت بيه قبل كده.. فرحه و خوف و ذهول بحب الناس اللي عمري ما كنت اتخيله.

واضاف الشرنوبى " شكرا جدا للجمهور السعودي و يارب اكون اسعدتكم زي ما انتوا مليتوا قلبي فرح و سعاده.
‎شكرا شركة بنش مارك على التنظيم الرائع.

واختتم “  اخيرا شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمك و مساعدتك ”. 

 

ويذكر ان علق الفنان محمد الشرنوبي، على واقعة إلغاء حفله بالساحل الشمالي الذي كان مقررًا إقامته الأربعاء ٢١ يوليو .


ونشر الشرنوبي، تصريحًا من النقابة للحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فيه حاجات غريبة جدًا بتحصل من إمبارح، وصحفيون يكلموني على إلغاء تصاريح وأخبار غريبة جدًا بتنزل".


وتابع: "حفل الساحل يوم ٢١" كان قانونيًا والنقابة كانت مصرحة لي بالحفل عادي، لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت إمبارح 70% من الحجوزات اتلغت".


وأضاف: "فقررنا أنا وفريق العمل إننا نأجله ليوم تاني عشان كل اللي كان عاوز يجي.. يعرف يجي، بس كده، مفيش مشاكل خالص".

 

مصر تركي آل الشيخ الفنان محمد الشرنوبي محمد الشرنوبي انستجرام

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