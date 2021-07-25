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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقة الزعيم عادل امام .. رامى جمال يحتفل بـ عيد ميلاده | شاهد

رامى جمال
رامى جمال

احتفل الفنان رامى جمال بـ عيد ميلاده على طريقة الزعيم عادل امام فى فيلم السفارة فى العمارة ، ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وكتب رامى جمال “ مش انا عيد ميلادي انهارده ..اللهم لك الحمد علي كل ما مضي واللهم سترك وتوفيقك في كل ما هو آت ”.

 

ويذكر ان حققت اغنية قلة الإحساس للفنان رامي جمال ربع مليون مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ تم طرحها أمس 11 يوليو على القناة الرسمية لشركة نجوم ريكوردز للإنتاج الموسيقي.

أغنية قلة الإحساس 
طرح الفنان رامي جمال، أغنيته الجديدة "قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من البومه "ولسه"، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، ويتم طرحه بشكل متتابع خلال موسم صيف 2021، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

وطرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي،  أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

عادل إمام انستجرام الزعيم عادل امام رامي جمال الفنان رامي جمال

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