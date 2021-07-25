عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تزوجت من مصري وقدمت صباح على الشاشة.. معلومات عن كارول سماحة في عيد ميلادها

كارول سماحة
كارول سماحة

تحتفل الفنانة كارول سماحة بعيد ميلادها، حيث بدأت حياتها الفنية كممثلة في المسرح الدرامي عام 1995 أثناء قيامها بمتابعة الدراسات العليا في التمثيل والإخراج في جامعة القديس يوسف في بيروت.

 

حصلت كارول سماحة، على درجة الماجستير في التمثيل والإخراج عام 1999، وشاركت في مجموعة من المسرحيات، ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت عقب التقائها بالموسيقار "منصور الرحباني" عام 1998 الذي كان بمثابة نقطة تحول في مشوارها الفني حيث تحولت من الدراما إلى المسرح الموسيقي. 

 

مشوارها الفنى : 

 

عام 2000 قدمت كارول سماحة أغنية “بصباح الألف التالت” ثم  كما شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية منها (اسمها لا، غاردينيا، طالبين القرب). 

 

عام 2003 أصدرت كارول سماحة ألبومها الأول الذي حمل اسم “حلم” ثم أصدرت بقيّة ألبوماتها على التوالي.

 

 شاركت كارول سماحة في عدد كبير من الأعمال المسرحية، حيث لعبت دور البطولة النسائية المطلقة مثل "زنوبيا".

 

 جسدت كارول سماحة السيرة الذاتية للفنانة اللبنانية "صباح" بمسلسل حمل اسم "الشحرورة"، الا انها تعرضت للانتقادات، كعادة أعمال السير الذاتية.

 

تزوجت كارول سماحة، في بداية عام 2014 من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، وفي عام 2015 أنجبت ابنتها (تالا).

كارول سماحة المطربة كارول سماحة لبنان صباح مسلسل الشحرورة

ترشيحاتنا

حكم الفن.. علي جمعة: اللي مش عايز يدخل السينما براحته

أول ذهبية عربية بأولمبياد طوكيو.. التونسي أحمد حفناوي يتوج بذهبية السباحة

هل تلطيخ الجدران بدم الأضحية يفك السحر والنحس ؟ إليك الطريقة الصحيحة

طالبان توجه رسالة استغانة للمجتمع الدولي

اقتصاد الإمارات|طرق دبي توظف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بخدمة الحافلات

عن طريق الغازات.. مخاوف بشأن طرق انتقال جديدة لفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

إثيوبيا تسحب معداتها من فوق سد النهضة.. تفاصيل

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عن طريق الغازات.. مخاوف بشأن طرق انتقال جديدة لفيروس كورونا

شاهد.. صاعقة برقية تضرب منزلا وتحرقه بالكامل |صور

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ