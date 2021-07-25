تزوجت من مصري وقدمت صباح على الشاشة.. معلومات عن كارول سماحة في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة كارول سماحة بعيد ميلادها، حيث بدأت حياتها الفنية كممثلة في المسرح الدرامي عام 1995 أثناء قيامها بمتابعة الدراسات العليا في التمثيل والإخراج في جامعة القديس يوسف في بيروت.

حصلت كارول سماحة، على درجة الماجستير في التمثيل والإخراج عام 1999، وشاركت في مجموعة من المسرحيات، ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت عقب التقائها بالموسيقار "منصور الرحباني" عام 1998 الذي كان بمثابة نقطة تحول في مشوارها الفني حيث تحولت من الدراما إلى المسرح الموسيقي.

مشوارها الفنى :

عام 2000 قدمت كارول سماحة أغنية “بصباح الألف التالت” ثم كما شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية منها (اسمها لا، غاردينيا، طالبين القرب).

عام 2003 أصدرت كارول سماحة ألبومها الأول الذي حمل اسم “حلم” ثم أصدرت بقيّة ألبوماتها على التوالي.

شاركت كارول سماحة في عدد كبير من الأعمال المسرحية، حيث لعبت دور البطولة النسائية المطلقة مثل "زنوبيا".

جسدت كارول سماحة السيرة الذاتية للفنانة اللبنانية "صباح" بمسلسل حمل اسم "الشحرورة"، الا انها تعرضت للانتقادات، كعادة أعمال السير الذاتية.

تزوجت كارول سماحة، في بداية عام 2014 من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، وفي عام 2015 أنجبت ابنتها (تالا).