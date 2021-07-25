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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو .. محمد السيد يهزم المصنف السادس عالميا ويتأهل لثمن نهائي السلاح

صدى البلد

تأهل محمد السيد لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة إلى الدور ثمن النهائي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتغلب السيد على الفرنسي يانيك بوريل المصنف السادس عالميا وبطل العالم 2018 بنتيجة 15-11 ليتأهل للدور ثمن النهائي.


ويلعب السيد في الدور ثمن النهائي مع الصيني لان مينجهاو في الثامنة صباحا.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا

محمد السيد منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 الفرنسي يانيك بوريل اولمبياد

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أولمبياد طوكيو .. محمد السيد يهزم المصنف السادس عالميا ويتأهل لثمن نهائي السلاح

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