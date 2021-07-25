عمان.. معدل التضخم بالسلطنة يرتفع بنسبة 1.25%

ارتفع معدل التضخم في سلطنة عمان في شهر يونيو الماضي بنسبة 1.25 % مقارنة بالشهر المماثل له من عام 2020م وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، كما شهد المعدل ارتفاعاً بنسبة 0.02 في المائة مقارنة بشهر مايو 2021.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الشبيبة يُعزى ارتفاع مؤشر الأسعار بشهر يونيو 2021م مقارنة بالشهر المماثل له من عام 2020م إلى ارتفاع أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل بنسبة 5.72 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.30 بالمائة، ومجموعة التبغ بنسبة 2.96 بالمائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.61 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 1.28 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.31 بالمائة، ومجموعة التعليم ومجموعة الصحة بنسبة 0.08 بالمائة لكل منهما، وكذلك مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.07 بالمائة.

في المقابل انخفضت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.58 بالمائة وكذلك مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.20 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.09 بالمائة.

ووفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد ارتفع مؤشر أسعار المشروبات غير الكحولية بنسبة 6.40 بالمائة، وأسعار السكر والمُربى والعسل والحلويات بنسبة 1.70 بالمائة، وأسعار المواد الغذائية الأخرى بنسبة 1.57 بالمائة، وأسعار الخبز والحبوب بنسبة 1.49 بالمائة، وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 1.12 بالمائة، وأسعار اللحوم بنسبة 0.34 بالمائة، وكذلك أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 0.59 بالمائة، وبالمقابل فقد انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 8.30 بالمائة، وأسعار الفواكه بنسبة 5.38 بالمائة، وأسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 0.72 بالمائة، مقارنةً بالشهر المماثل له من عام 2020.

ومقارنة بشهر مايو لعام 2021 ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.02 بالمائة، حيث ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.44 بالمائة، واستقرت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية، ومجموعة الصحة، ومجموعة الثقافة والترفيه، ومجموعة التعليم دون أي تغيير.

أما على مستوى المحافظات فقد شهدت محافظة ظفار أعلى معدل ارتفاع بالتضخم بنسبة 2.18 بالمائة، تليها محافظة شمال الباطنة بنسبة 1.53 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 1.34 بالمائة، ثم محافظتي شمال وجنوب الشرقية بنسبة 1.14 بالمائة، تليها محافظة الداخلية بنسبة 1.10 بالمائة، ثم محافظة مسقط بنسبة 1.01 بالمائة، ثم محافظة البريمي بنسبة 0.98 بالمائة وذلك خلال شهر يونيو 2021م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.