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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات سيارة جيلي ايمجراند X7 الجديدة في مصر.. صور

جيلي ايمجراند X7
جيلي ايمجراند X7 موديل 2020

أصبحت شركة جيلى من أبرز شركات صناعة السيارات الصينية داخل السوق المحلية المصرية، لتميزها بانخفاض أسعارها مقارنة بالشركات الأخرى، واحتوائها على تكنولوجيا حديثة ومتانة وقوة فى الأداء، خصوصا بموديلات الـ SUV منها.

 

ومنذ أن طرح الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية جيلى طراز ايمجراند X7 الأخير فى مصر، ويسعى جميع المهتمين بعالم السيارات لمتابعة أسعارها الأخيرة داخل السوق.

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وخلال السطور التالية، نتعرف على آخر موديل للسيارة جيلي ايمجراند X7، تم طرحه داخل السوق المصرية للسيارات، والذى كان موديل 2020.

ومن المعروف أن طراز جيلي ايمجراند X7 ينتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تم طرحه بالسوق المحلية المصرية بفئة سعرية واحدة بناقل حركة أوتوماتيك. 

 

أبعاد جيلي ايمجراند X7 

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة جيلي ايمجراند X7 موديل 2020، بطول 4500 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع 190 مم، أما سعة الشنطة الخلفية فتقدر بسعة تخزين داخلية بـ 580 لترا.

 

قوة جيلي ايمجراند X7 

وتستمد السيارة جيلي ايمجراند X7 موديل 2020 قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1300 سي سي تيربو، لينتج قوة 131 حصانا، وعزم أقصى للدوران 185 نيوتن / متر، تتصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك من نوع CVT.

 

وتتسارع السيارة جيلي ايمجراند X7 موديل 2020، من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

تجهيزات جيلي ايمجراند X7 

وتأتي السيارة جيلي ايمجراند X7 موديل 2020 بالعديد من التجهيزات من بينها مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبلوير خلفى، فتحة سقف، وزر تشغيل /إيقاف المحرك، ومكييف هواء أتوماتيك.

 

كما تضم السيارة جيلي ايمجراند X7 موديل 2020 شاشة وسائط داخلية 9 بوصة، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، والنظام الترفيهي، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية، والنظام الذكى لركن السيارة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

 

أمان جيلي ايمجراند X7 

وتضم السيارة السيارة جيلي ايمجراند X7 موديل 2020، عددا من وسائل الأمان، من بينها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، برنامج تدعيم الفرامل BAS، ونظام التحكم في الجر TCS. 

      

سعر جيلي ايمجراند X7

 

أما عن سعر السيارة جيلي ايمجراند X7 موديل 2020 داخل السوق المصرية، فتأتى بسعر 309,000 جنيه.

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