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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إزالة أى إشغالات في الأسواق كافة لمنع التكدس

نائب رئيس جهاز مدينة السادات: سوق للباعة الجائلين لعدم إزعاج السكان

إزالة ورفع الإشغالات
إزالة ورفع الإشغالات

قال أحمد عبد المرضي نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن جهاز مدينة السادات أقام أسواقا للباعة الجائلين، وإلزامهم بالبيع داخل السوق لعدم إزعاج المواطنين المقيمين بالعمارات السكنية المجاورة.

 

وأكد عبد المرضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه توجد حملات مكبرة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، لإزالة ورفع الإشغالات بسوق المنطقة السكنية الرابعة من الباعة الجائلين ومفتشى الطرق المتسببين في إعاقة المارة وإغلاق الطريق الرئيسي للسوق، بجانب إلزام الباعة الجائلين بالبيع داخل السوق لعدم إزعاج المواطنين المقيمين بالعمارات السكنية المجاورة.

 

وشدد نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، على الإدارات المختصة بالمتابعة الدورية لمواجهة التعديات والإشغالات بمختلف أنحاء المدينة ومحاسبة الخارجين عن القانون.

 

وفي سياق آخر، قاد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، حملة مكبرة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، والتى أسفرت عن إزالة ورفع الإشغالات بسوق المنطقة السكنية الرابعة من الباعة الجائلين ومفتشى الطرق المتسببين في إعاقة المارة وإغلاق الطريق الرئيسي للسوق، بجانب إلزام الباعة الجائلين بالبيع داخل السوق لعدم إزعاج المواطنين المقيمين بالعمارات السكنية المجاورة.

 

واستمع المهندس علاء منيع، إلى بعض مطالب ومقترحات منتفعى الباكيات داخل السوق، ووعد بحلها، والتى تتلخص فى رفع كفاءة الإنشاءات الداخلية للجزء المتبقي من السوق جزء "أ"  مع ضرورة إخلاء الباكيات.

 

وشدد رئيس جهاز مدينة السادات على كافة الإدارات المختصة بالمتابعة الدورية لمواجهة التعديات والاشغالات بمختلف أنحاء المدينة ومحاسبة الخارجين عن القانون.

مدينة السادات الباعة الجائلين العمارات السكنية السوق إزالة ورفع الإشغالات

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