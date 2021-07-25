أحمد عز vs كريم عبد العزيز .. تفوق العارف والبعض لا يذهب للمأذون مرتين يلاحقه

أحمد عز فى الصدارة وكريم عبد العزيز يلاحقه

العارف يواصل الانتصار ويحقق 2 مليون جنيه

تراجع كبير فى إيرادات فيلمى ليلى علوى وكريم فهمى

منافسة شرسة بين أفلام عيد الاضحى للفوز بكعكة الايرادات وخاصة بعد زياد نسبة حضور الجمهور في دور العرض الي ٧٠٪، ونرصد في هذا التقرير ما حققته الافلام بالامس “السبت” من ايرادات.

العارف:

وواصل أحمد عز، صدارة إيرادات عيد الأضحى حيث حقق أمس فيلم "العارف.. عودة يونس" إيرادات بلغت 2 مليون و736 الف جنيه.

"فيلم العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر ، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين :

وجاء في المركز الثاني فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها مليون و363 الف جنيه.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

مش أنا

اما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم “مش أنا” بإيرادات بلغت قيمتها مليون و26 الف جنيها.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضٍا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

أحمد نوتردام:

واستطاع فيلم الفنان رامز جلال الاخير “أحمد نوتردام” أن يحقق إيرادات بلغت 13 الف جنيه، ويشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.



العمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

ماما حامل:

وصل فيلم “ماما حامل” إلى حوالى 1354 جنيها، ويناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية.



ويستهدف فيلم “ماما حامل” السوقين المصرية والخليجية، وبالنظر إلى موعد عرضه، بين العيدين، فإن فرص نجاحه كبيرة لأنه لا توجد أفلام جديدة في دور العرض خلال الفترة نفسها.



فيلم “ماما حامل” من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت.

ديدو:

حقق فيلم “ديدو” للفنان كريم فهمي 1992 جنيه وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

رأى الناقد طارق الشناوي

وقيم الناقد طارق الشناوي الافلام المتنافسة على موسم عيد الاضحى وقال فيلم العارف وفيلم مش أنا ، و فيلم البعض لا يذهب للملأذون مرتين متواضعين فنياً.

وأكد ان فكرة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين مختلفة عن نادى الرجال السرى ، ولكن كان يجب ان يقدم كريم عبد العزيز تجارب أخرى تفصل بينهم، من وجهة نظره.