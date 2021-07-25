لملاك العقارات |حالة واحدة توقف استكمال البناء بعد مرور هذه المدة

يختص قانون البناء الموحد لسنة 2008، بتحديد آلية لإنشاء المباني وشروط الحصول علي تراخيص البناء التي توضح من خلالها عدة التزامات واجب تنفيذها من قبل طالب الترخيص، علاوة علي وضع قواعد من شأنها تحقيق السلامة الإنشائية للمباني وأيضا حماية أرواح المواطنين أثناء وبعد إتمام عملية البناء.

وقد أشارت المادة (65) إلي إنه إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز أن تصدر شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باستكمال أعمال البناء وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

كما نصت المادة (66) علي أنه يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتى:

١ - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.

٢ - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.

٣ - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.

ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف