عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لملاك العقارات |حالة واحدة توقف استكمال البناء بعد مرور هذه المدة

تراخيص المباني
تراخيص المباني

يختص قانون البناء الموحد لسنة 2008، بتحديد آلية لإنشاء المباني وشروط الحصول علي تراخيص البناء التي توضح من خلالها عدة التزامات واجب تنفيذها من قبل طالب الترخيص، علاوة علي وضع قواعد من شأنها تحقيق السلامة الإنشائية للمباني وأيضا حماية أرواح المواطنين أثناء وبعد إتمام عملية البناء.

وقد أشارت المادة (65) إلي إنه إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز أن تصدر شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

ولا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باستكمال أعمال البناء وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

كما نصت المادة (66) علي أنه يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتى:

١ - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.

٢ - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.

٣ - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.

ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف

البناء شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى طالب الترخيص تراخيص البناء قانون البناء الموحد تغيير استخدام المبانى

ترشيحاتنا

بالفيديو كونفراس.. تجديد حبس نائب "الجن والعفاريت" و١٧ أخرين فى قضية الأثار الكبرى

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تنمية الثروة السمكية

شاهد.. محتجون في تونس يقتحمون مقر حزب النهضة الإخواني ويضرمون النار بمحتوياته

خاص .. الهلال السعودي ينهي تعاقده مع جيوفينكو

فوربس تعلن الاقتصاد المصرى ثالث أفضل اقتصاد عربى فى 2021

الإنقاذ البحري: رصد تلوث بترولي كبير جنوبي مدينة سفاجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

لا تعالج.. عدوى فطرية مميتة تنتشر بسرعة في الولايات المتحدة الأمريكية

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الخسارة من الأرجنتين في طوكيو 2020

عقوبة صادمة على صالح جمعة .. ضياء السيد يطلق 5 قذائف قوية مع هانى حتحوت | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"نيبارتاك" يقترب.. إعصار خطير يهدد اليابان ودورة الألعاب الأولمبية | شاهد

طريقة عمل مهلبية البرتقال بالجزر.. وصفات متعددة أبرزها بالموز وللرضع

القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو

تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

فيديو

انهيار تقاليد المجتمع.. زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ