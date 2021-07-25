الصحة توضح مدى فاعلية اللقاح المصري لـ كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا بكفاءة عالية والآن نحصد نتيجة التجربة المصرية، مؤكداً حرص الدولة خلال موجات كورونا عدم الإضرار بالاقتصاد وجعل المواطن أولوية في الحفاظ عليه.

وأضاف "عبد الفتاح" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن مصر نجحت في تطعيم 5 ملايين مواطن، مؤكداً الحرص على تنوع مصادر الحصول على اللقاحات.

وأوضح أنه تم تنويع مصادر الحصول على اللقاحات ، مضيفاً أن مصر حالياً بالفعل تقوم بتصنيع لقاحات سينوفاك في الشركة الوطنية للقاحات والأمصال فاكسيرا وفي مرحلة انتهائه من الاختبارات وسوف يتواجد مع تحديد الكميات، مؤكداً على تدفق اللقاحات الفترة القادمة بشكل كبير للغاية.

وفي سياق آخر قالت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، إن خطوة تصنيع اللقاحات محلياً وأن يكون لدينا منتج مصري خالص يحمل اسم "صنع في مصر"، كان حلماً عملنا عليه لمدة تتجاوز ستة أشهر وعلى كافة المحاور حتى نقدم مستحضر ذو كفاءة عالية يماثل اللقاح الصيني في الجودة والكفاءة.

وأوضحت ،أن إتفاقية نقل التكنولوجيا من الجانب الصيني يمثل إتفاقية مرحلية بدأت بوصول المواد الخام ومن ثم إجراء بعض العمليات عليها وصولاً إلى مرحلة التعبئة وهي مرحلة معقدة وتحتاج لأماكن تصنيع ذات طبيعة خاصة وكللت اليوم تلك المرحلة بتصنيع نحو مليون جرعة لقاح.

وأوضحت أن المرحلة القادمة لن تعتمد على جلب المواد الخام من الخارج بل ستكون ايضاً بتصنيع محلي كامل بنسبة 100% في مصر، قائلة: "إتفاقيات التصينع تعتمد على فكرة التصنيع المرحلي أي على مراحل وفي مرحلتها النهائية ستصل لتصنيع المواد الخام محلياً ونتوقع ذلك إعتباراً من بداية العام القادم 2022 خلال الربع الأول منه."

وكشفت أن المليون جرعة الأولى التي جرى تصنيعها محلياً دخلت لمرحلة التقييم والتجارب الخاصة بالرقابة على الجودة وفي المرحلة الثالثة هي دراسات الثبات المسرعة والتي تتأكد من فعالية المواد الفعالة داخل الجرعات وثباتها، متوقعة أن تكون المليون جرعة جاهزة للاستخدام في نهاية أغسطس القادم.