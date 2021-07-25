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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إزاي تفك البلوك؟.. 7 خطوات بسيطة لـ إلغاء الحظر عبر تطبيق فيسبوك

فيسبوك
فيسبوك

من ضمن أبرز سمات تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، هي ميزة الحظر أو المعروفة باسم البلوك Block، والتي يمكن أن تساعدك في حالة ما إذا كان هناك شخصا ما يقوم بإزعاجك عبر موقع التواصل الشهير.

 

وبحسب ما ذكره موقع "howtogeek"، يمنحك موقع فيسبوك خيار رائع يخلصك من الإزعاج في حال تعرضت لبعض المضايقات عبر منصة التواصل الاجتماعي، ويوفر لك أحدث إصدار من خاصية البلوك إمكانية إخفاء صفحة ملفك الشخصي على فيسبوك من الشخص الذي يقوم بإزعاجك وفي حالة أخرى، إمكانية حظر المستخدم من تطبيق التراسل ماسنجر.

 

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وعندما تكون تقوم بحظر أحد المستخدمين على فيسبوك، يؤدي ذلك إلى إخفاء ملف التعريف الخاص بك عنه، وستكون مشاركاتك وتعليقاتك و صفحة ملفك الشخصي غير مرئية له نهائيا، وبالمثل لن يمكنك مشاهدة صفحة ملف التعريف الخاصة بذلك الشخص على الإطلاق، ولن يتمكن كل منكما من رؤية منشورات وتعليقات كل منكما.

 

وأما إذا كنت قد قمت بحظره على خدمة التراسل التابعة للمنصة، فلن يتمكن هذا الشخص نهائيا من مراسلتك أو الاتصال بك أو رؤية متي تكون متصلا على ماسنجر، مع ذلك، إذا قمت بحظر هذا الشخص على Messenger فقط، فلا يزال بإمكانك عرض ملفه الشخصي على فيسبوك.

 

ولكن إذا كنت تريد منح شخص ما قمت بحظره، فرصة أخرى والسماح له بمشاهدة ملفك الشخصي على فيسبوك، فمن السهل إلغاء حظر شخص قمت بحظره في حسابك على فيسبوك، وسنوضح لك في هذا المقال كيفية إزالة شخصا من قائمة الحظر على فيسبوك من تطبيق الجوال.


كيفية إلغاء حظر فيسبوك

عندما تقوم بإلغاء حظر شخص ما، سيكون بإمكانه مرة أخرى رؤية ملفك الشخصي على فيسبوك، والعثور عليك في نتائج البحث بالتطبيق، وحتى إرسال طلب صداقة إليك، وإرسال رسالة إليك على Facebook Messenger.


ولكن تذكر إذ قررت وضع حساب ذلك الشخص مرة أخرى إلى قائمة حظر فيسبوك، سيتعين عليك الانتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من إعادة حظره ثانية.

 

إلغاء الحظر عبر تطبيق فيسبوك

 

1. افتح تطبيق فيسبوك على جهاز أندرويد أو آيفون.


2. بالتطبيق انقر على الثلاث خطوط الأفقية بجوار أيقونة الإشعارات أعلى يمين الصفحة على هواتف أندرويد، وتوجد في الركن الأيمن السفلي على تطبيق آيفون.

3. من شاشة القائمة التي ستظهر أمامك، قم بالتمرير لأسفل، ثم انقر على "الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy".

Choose "Settings" from the "Settings & Privacy" menu in the Facebook app.
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4. من قائمة "الإعدادات والخصوصية" الموسعة، اختر "الإعدادات Settings".

5. ستظهر أمامك صفحة إعدادات جديدة، مرر لأسفل الشاشة، ثم انقر على خيار “الحظر Blocking”، ضمن قسم إعدادات الخصوصية Privacy.

Select "Blocking" from the "Privacy" section in the Facebook app.
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6. سيعرض لك فيسبوك قائمة بأسماء الأشخاص المحظورون، لإلغاء حظر شخص ما، انقر على خيار "إلغاء الحظر Unblock" بجوار اسمه.

Tap "Unblock" to unblock a user in the Facebook app.
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7. ستظهر مطالبة "إلغاء الحظر"، انقر على “إلغاء الحظر” في هذه المطالبة لتأكيد اختيارك.

فيسبوك الحظر Block خاصية البلوك إلغاء حظر

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