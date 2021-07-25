مجلس النواب يقر موازنة مستقلة لجهاز حماية وتنمية البحيرات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة السادسة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بموازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات.

وتنص المادة 6 على “تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية والتى تشتمل على كافة إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون لموازنة الجهاز حساب بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض منه إلى السنة المالية التالية”.