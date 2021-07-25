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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باسم مرشد يحذر من الليزر فى عمليات جراحات الجفون

صدى البلد

قال الدكتور باسم مرشد استشارى تجميل العيون والجفون، إن العيون مشاكلها متعددة، ولذلك يجب معرفة المشكلة أولا ثم الذهاب للطبيب المتخصص.

 

وأضاف مرشد خلال حواره مع برنامج “فى إيد امينة”، المذاع عبر “صدى 2” تقديم الإعلامية أمينة شلباية، أن جفن العين يظهر صغيرا لكن تفاصيله كثيرة، لافتا إلى أن الجفن يتكون من 6 أجزاء.

 

وطالب  باسم مرشد استشارى تجميل العيون والجفون، بعدم الاعتماد على الليزر فى عمليات جراحات الجفون.

 

علاج حساسية العين.. بالأعشاب والأدوية

 

يحتاج حوالى 20% من الناس لـ علاج حساسية العين، وهي أحد مشاكل العيون الأكثر شيوعًا إزعاجا، وقد يعتمد علاج حساسية العين على الأعراض التي تختلف من مريض إلى آخر سواء في شدة المرض او اسبابة، وفيما يلي سنقوم بذكر كل ما يخص علاج حساسية العين.

 

علاج حساسية العين عند الاطفال

تشمل طرق العلاج كلا من العلاج الوقائي، والعلاج بالأدوية، حيث تلعب الوقاية دور مهم جدا في علاج حساسية العين عند الاطفال، وبالاخص إذا عرفت أسباب الحساسية.

 

يقصد بالعلاج الوقائي استخدام كافة الوسائل التي تساعد في السيطرة على الأعراض، إليك طرق علاج حساسية العين عند الاطفال والسيطرة على الحالة، وتشمل :

1- كمادات المياه
ويمكن لعمل كمادات مياه باردة ان تساهم في علاج حساسية العين عند الاطفال، وذلك باستخدام فوطة ناعمة مبللة بالماء البارد ووضعها على العينين لمدة عشرة دقائق على الأقل وتكرار ذلك عدة مرات من شأنه أن يخفف من الأعراض.

 

 2- تجنب حك العين
ويعتبر من أهم طرق علاج حساسية العين عند الاطفال ان يقاوم الطفل رغبته بحك العين المصابة لأن ذلك يزيد الحالة سوءًا.

 

3- الدموع الصناعية
ويمكن علاج حساسية العين عند الاطفال  بالدموع الصناعية، وهي قطرات مرطبة للعين يمكنك استخدامها لتنظيف عين طفلك، مما يؤدي إلى تخفيف الأعراض، ومن إيجابياتها أنها بدون آثار وأعراض جانبية.

 

جراحات الجفون الجفون الليزر جفن العين باسم مرشد

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