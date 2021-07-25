باسم مرشد: ترهل الجفون يحدث عندما تبدأ فى تكوين جلد زائد

قال الدكتور باسم مرشد استشارى تجميل العيون والجفون، إن الجفن يتكون من 6 أجزاء محذرا من الاعتماد على الليزر فى عمليات جراحات الجفون.



وأوضح مرشد خلال حواره مع برنامج “فى إيد امينة”، المذاع عبر “صدى 2” تقديم الإعلامية أمينة شلباية، أن ترهل الجفون يحدث عندما يبدأ فى تكوين جلد زائد، لافتا إلى أن جزء من ترهلات الجفون تكون وراثية.

وقال الدكتور باسم مرشد استشارى تجميل العيون والجفون، أن عمليات شد الجفون تستغرق حوالى 45 دقيقة ويستخدم فيها البنج الموضعى.

علاج حساسية العين.. بالأعشاب والأدوية



يحتاج حوالى 20% من الناس لـ علاج حساسية العين، وهي أحد مشاكل العيون الأكثر شيوعًا إزعاجا، وقد يعتمد علاج حساسية العين على الأعراض التي تختلف من مريض إلى آخر سواء في شدة المرض او اسبابة، وفيما يلي سنقوم بذكر كل ما يخص علاج حساسية العين.

علاج حساسية العين عند الاطفال

تشمل طرق العلاج كلا من العلاج الوقائي، والعلاج بالأدوية، حيث تلعب الوقاية دور مهم جدا في علاج حساسية العين عند الاطفال، وبالاخص إذا عرفت أسباب الحساسية.

يقصد بالعلاج الوقائي استخدام كافة الوسائل التي تساعد في السيطرة على الأعراض، إليك طرق علاج حساسية العين عند الاطفال والسيطرة على الحالة، وتشمل :

1- كمادات المياه

ويمكن لعمل كمادات مياه باردة ان تساهم في علاج حساسية العين عند الاطفال، وذلك باستخدام فوطة ناعمة مبللة بالماء البارد ووضعها على العينين لمدة عشرة دقائق على الأقل وتكرار ذلك عدة مرات من شأنه أن يخفف من الأعراض.

2- تجنب حك العين

ويعتبر من أهم طرق علاج حساسية العين عند الاطفال ان يقاوم الطفل رغبته بحك العين المصابة لأن ذلك يزيد الحالة سوءًا.

3- الدموع الصناعية

ويمكن علاج حساسية العين عند الاطفال بالدموع الصناعية، وهي قطرات مرطبة للعين يمكنك استخدامها لتنظيف عين طفلك، مما يؤدي إلى تخفيف الأعراض، ومن إيجابياتها أنها بدون آثار وأعراض جانبية.