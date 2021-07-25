استشاري جراحة: "الفيزر" يعالج السمنة الموضوعية بدون آثار جانبية

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر، إن تقنية الفيزر تكسر الدهون بقوة، وكان يصاحبها سقوط دم، خلاف حدوث تليف في الجلد، والشعور بهبوط، ولكن هذا الأمر لم يصبح موجودا خلال “الفيزر” الذي يكسر الخلايا الدهنية، ولا يكتفي فقط بإذابة الدهون.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تقنية الفزير تحافظ على الأعصاب، والدورة الدموية، والجلد، وتحدث فقط احمرار مؤقت لفترة بسيطة.

ولفتت استشاري جراحة السمنة والسكر، إلى أن تقنية الفيزر تمنع حدوث كدمات عنيفة مثلما كان يحدث في عمليات شفط الدهون التقليدية، معقبًا: "كان المريض في عمليات شفط الدهون القديمة بيخرج كأنه واخد علقة".



استشاري: تقنية الفيزر تمنع حدوث أي ترهل للجلد بعد شفط الدهون

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر، إن تقنية الفيزر تمنع حدوث أي ترهل الجلد بعد شفط الدهون ، معقبًا: "الجلد بيقصر طوله بعد إجراء شفط الدهون بالفيزر، والكرش يختفي تمامًا بدون جراحة على الإطلاق".

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مريض السمنة بعد إجراء شفط الدهون بالفيزر يتغير شكله تمامًا، ويستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، معقبًا: "العضلة بيكون ليها شكل تاني، وبيقدر يغير لبسه".

وأضاف استشاري جراحة السمنة والسكر، أن تقنية الفيزر تستخدم مرة واحدة ، وتؤدي إلى نتيجة متكاملة، معقبًا: "المريض هيوصل للي هو عايزه في جلسة واحدة، خلال ساعة أو اثنين".