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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل يرفع كورونا أعداد الإصابة بمرض السكري .. إجابة صادمة

السكري
السكري

أجريت العديد من الدراسات التى تكشف علاقة كورونا بالسكري منذ ظهور الوباء وحتى الآن وكان آخرها دراسة إيطالية شرت في العدد الأخير لدورية Nature Metabolism  العلمية.

وكشفت الدراسة عن مفاجأة غير متوقعة وهى أن كورونا يتسبب في زيادة أعداد الإصابة بمرض السكري، وقالت إن ذلك قد يرجع إلى تأثر البنكرياس بفيروس كورونا المستجد.

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واكتشف الباحثون أثناء الدراسة أن حوالى نصف المرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب كورونا خلال بداية الوباء كان لديهم مستويات عالية من السكر في الدم.

وأوضح دكتور باولو فيورينا قائد الدراسة بجامعة ميلانو الإيطاليا والباحث بقسم أمراض الكلى بمستشفى بوسطن للأطفال بأميركا، قائلا “ لم يكن هؤلاء الأشخاص الذين اجريت عليهم الدراسة مصابين بمرض السكري قبل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ”

وفي بداية دخول مرضى كورونا المستشفى كان نحو 46% منهم يعانون من ارتفاع سكر الدم الجديد، وبالرغم من علاج البعض إلا أن حوالى 35% منهم يعانون من مرض ارتفاع السكر في الدم لمدة 6 أشهر على الأقل بعد الإصابة.

وتضمنت هذه الدراسة551 مصاب بكورونا وكان تواجدهم في المستشفى الإيطالي من مارس حتى مايو 2020 واستمرت بعدها المتابعة لمدة 6 أشهر.

ويواجه مرضى ارتفاع السكر في الدم مخاوف إكلينيكية خطيرة أثناء الإصابة بفيروس كورونا مثل دخول المستشفى لفترة أطول، أو الأعراض السريرية الأسوأ، وازدياد الحاجة للأكسجين والعلاج في العناية المركزة. 

وأكد فيورينا أن هذه الدراسة تعد من أول الدراسات التي أظهرت أن فيروس كورونا المستجد “ كوفيد-19 ”  له تأثير مباشر على البنكرياس مما يتسبب فى خلل نسبة السكر فى الدم واصابة عدد كبير من مرضى كورونا بمرض السكرى.

ووفقا لنتائج هذه الدراسة فإن البنكرياس أحد أعضاء الجسم المستهدفة من فيروس كورونا الذي يؤثر ليس فقط على المرحلة الحادة في أثناء العلاج في المستشفى، ولكن على صحة المرضى على المدى الطويل
وتؤكد الدراسة أهمية تقييم وظيفة البنكرياس للمرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب كورونا والمتابعة المستمرة حتى بعد الخروج من المستشفى خاصة في أو 6 أشهر. 

وأضاف فيورينا قائلا عندما تفكر في عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد-19، فقد نشهد زيادة هائلة في عدد مرضى السكري فى العالم".

كورونا فيروس كورونا السكري البنكرياس الدراسة كوفيد-19 اخبار صحة

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